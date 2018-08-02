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Названы возможные убийцы журналистов в ЦАР

Общество

Съемочная группа направлялась в город Декоа

Названы возможные убийцы журналистов в ЦАР
hdptcar
В Центрально-Африканской Республике

Банги, 2 августа 2018, 01:17 — REGNUM  Террористическая группировка Центральноафриканской республики «Селека» может быть причастна к гибели российских журналистов в этой стране, сообщает портал Palmarescentrafrique.

По данным портала, журналисты, которые 31 июля были найдены мертвыми в ЦАР, направлялись в город Декоа, который контролируется упомянутой группировкой.

Напомним, в ЦАР 31 июля нашли тела трех российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В ходе расследования выяснилось, что они за день до трагедии были задержаны полицией.

Читайте ранее в этом сюжете: Убитые в ЦАР российские журналисты за день до своей гибели сидели в полиции

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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