Названы возможные убийцы журналистов в ЦАР

Банги, , 01:17 — REGNUM Террористическая группировка Центральноафриканской республики «Селека» может быть причастна к гибели российских журналистов в этой стране, сообщает портал Palmarescentrafrique.

По данным портала, журналисты, которые 31 июля были найдены мертвыми в ЦАР, направлялись в город Декоа, который контролируется упомянутой группировкой.

Напомним, в ЦАР 31 июля нашли тела трех российских журналистов — Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. В ходе расследования выяснилось, что они за день до трагедии были задержаны полицией.

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