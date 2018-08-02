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Погибшие в ЦАР журналисты ехали в Африку как туристы

Политика

Во время нападения у журналистов при себе никаких документов не было

Москва, 2 августа 2018, 02:29 — REGNUM  Задекларированной целью поездки погибших в Центральноафриканской республике журналистов был туризм, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе «60 минут», передает телеканал «Россия».

Комментируя гибель в ЦАР Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля, Захарова сказала:

«Единственной официальной целью был туризм. Во время нападения у журналистов при себе никаких документов не было».

Дипломат отметила, что ни один из трех журналистов не обращался в МИД РФ до своего отъезда. В Африке также никто их них не обращался в посольство России. Истинные цели поездки съемочной группы неизвестны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские журналисты были найдены убитыми в ЦАР 31 июля. Ведется расследование их гибели, есть версия, что они погибли от рук террористов.

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Убийство российских журналистов в ЦАР
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