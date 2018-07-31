Красноярск, 31 июля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. В ходе встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом, состоявшейся 30 июля в Кремле, вновь встал вопрос о судьбе недостроенного красноярского метро. И здесь, по мнению генерального директора «Центра стратегического проектирования» Виктора Потуремского, усматривается «очень большая интрига».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Встреча Александра Усса и Владимира Путина была посвящена вопросам работы в регионе. Это, в частности, подготовка к Универсиаде. Вновь встал вопрос строительства метро. И это очень большая интрига, сможет ли Александр Усс сдвинуть этот вопрос с мёртвой точки или нет», — сказал эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

В целом, по его словам, встречу Усса с Путиным не следует обсуждать в выборном ключе:

«Она состоялась не потому, что Усс является кандидатом в губернаторы (выборы губернатора Красноярского края состоятся 9 сентября 2018 года — прим. ИА REGNUM ), а потому, что он исполняет обязанности высшего должностного лица региона. Поэтому встреча с президентом — это не предвыборный трюк и не агитация, а рабочий момент. Однако это обстоятельство добавит Уссу рейтинга со стороны избирателей, это факт».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 30 июля президент РФ Владимир Путин в Кремле провёл встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александром Уссом.

Руководитель региона обсудил с главой государства подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Также они поговорили о продвигаемом Уссом проекте экономического объединения Красноярского края, Хакасии и Тувы «Енисейская Сибирь» и обсудили вопрос строительства метро.

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Красноярск является городом-миллионником с проблемной экологией. И так как в том числе на экологию негативно влияет транспорт, существует мнение, что Красноярску метро необходимо. И эту тему Усс с Путиным уже обсуждал в феврале 2018 года, когда глава государства приезжал в Красноярск. Тогда Усс объявил, что на завершение первой ветки метро требуется не менее пяти лет и порядка 60 миллиардов рублей.

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В этот раз, в ходе встречи 30 июля, врио губернатора высказал опасения в связи с тем, что эта тема финансовоёмкая (30 июля из уст врио губернатора прозвучала сумма в 65 млрд рублей — прим. ИА REGNUM ), и поэтому она просто «может уйти в никуда».

«Я отдаю себе отчёт, что на самом деле 65 миллиардов — это серьёзная сумма. Мне кажется, мы могли бы к этому подойти, может быть, с иных позиций — комплексное решение по скоростным видам городского транспорта (где-то электричка, где-то есть новые скоростные трамваи), с тем чтобы это не стало домашним заданием чисто Красноярского края», — приводит слова Усса сайт Кремля.

В ответ президент РФ подчеркнул, что «эта тема не должна умереть», и пригласил Усса обсудить этот вопрос с участием правительства, Минфина и других.

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Напомним, проект красноярского метрополитена заморожен с середины 90‑х годов XX века. В строительство подземки вложено порядка 12 млрд рублей. Ежегодно содержание метрополитена съедает десятки миллионов рублей.