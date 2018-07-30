Усс на встрече с Путиным «заострил внимание» на Универсиаде в Красноярске

Москва, , 16:33 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин сегодня, 30 июля, встретился в Кремле с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом. В том числе на встрече они обсудили подготовку к XXIX Всемирной зимней Универсиаде, которая пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

«Если позволите, по Универсиаде. Хотел бы особо на этой теме заострить внимание. Дело в том, что, действительно, планка спортивных международных мероприятий вами задана невероятно высокая: это и Сочи, и Казань, и, естественно, чемпионат — без комментариев, прорыв во всех отношениях. И в этой связи мы не можем вас подвести по Красноярску», — приводит слова Александра Усса сайт Кремля.

Читайте также: Названы вес и длина факела XXIX Всемирной зимней Универсиады

Руководитель региона признал, что со спортивными объектами «есть проблемы», и «их довольно много». Однако он заверил, что власти знают, как их решить:

«Там и грубые ошибки в проектах, и прочее, — мы их решим».

Усс напомнил, что по итогам визита Владимира Путина в Красноярск, состоявшегося в феврале 2018 года, власти региона обратились к главе государства с определённым просьбами — в частности, «выделить определённую сумму» на благоустройство города. Речь идёт о 5 млрд рублей. Последовала положительная резолюция, в регион приезжали представители федеральных министерств — Минфина, Минспорта, Минтранса, подтвердившие все виды работ в рамках 5 миллиардов. Красноярский край рассчитывал получить деньги перед строительным сезоном.

Читайте также: Волонтёрами Универсиады в Красноярске хотят стать жители 50 стран

«Тем не менее по ветхому и аварийному жилью на сегодня просто ноль. Относительно 5 миллиардов процесс запущен через корректировку бюджета, и сумма уменьшена в два раза, несмотря на то, что все виды работ были подтверждены. Учитывая то, что это пошло через корректировку, то реально до края сегодня тоже не дошло ни копейки», — подчеркнул Усс.

В ответ глава государства предложил Уссу проработать эту тему.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада состоится в Красноярске в марте 2019 года. Участники разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. По информации краевого правительства, финансирование 30 объектов из 34 осуществляется за счёт бюджетных ассигнований на общую сумму порядка 46 млрд рублей, в том числе 15 млрд — за счёт краевого бюджета, за счёт средств федерального бюджета — 31 млрд.

Напомним, Владимир Путин в феврале 2018 года провёл в Красноярске совещание по подготовке к Универсиаде. Тогда он констатировал, что в ходе подготовки к студенческим играм «есть некоторые сбои», но «большой тревоги не возникает».

Читайте также: Что сказал Красноярску Владимир Путин и что Красноярск услышал

Читайте ранее в этом сюжете: Авербух о факеле зимней Универсиады-2019: «Удобно нести»