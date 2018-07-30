Москва, 30 июля, 2018, 08:42 — ИА Регнум. 78% граждан довольны тем, что чемпионат мира по футболу проходил в России, 7% — недовольны (15% отношения к этому не выразили). По мнению 83% опрошенных, крупнейшее спортивное мероприятие было организовано хорошо. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Болельщики

ЧМ-2018 положительно повлиял на представления о России в мире в лучшую сторону, полагают 78% респондентов. По мнению большинства, «это повышает имидж России, ее престиж на международной арене», «такие мероприятия вызывают гордость за страну, патриотизм, сплочение», «это привлекает людей к спорту, здоровому образу жизни». 70% позитивно относятся к этому, если в России пройдут еще какие-нибудь масштабные международные спортивные соревнования.

32% респондентов отмечают положительное влияние ЧМ-2018 на российскую экономику: «приехавшие болельщики оставили в России миллиарды», поясняют они, «будет развит туризм», «мнение людей в мире изменилось в адрес нашей страны», «стадионы построили, города обновили». Столько граждан РФ (32%) видят негативное влияние ЧМ-2018 на экономику: «деньги с бюджета из многих сфер ушли на строительство спортобъектов и организацию, а могли пойти на развитие экономики».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 22 июля 2018 года в 53 субъектах РФ, в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, матчи мирового футбольного первенства проходили в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Больше всего болельщиков — 1 млн 870 тыс. человек — посетили фан-зону в Москве. На втором месте петербургские фан-зоны, на третьем — Казань: 1,303 тыс. и 738 тыс. болельщиков соответственно.

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