Путин вручил сборной России государственные награды

Москва, , 15:06 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил главному тренеру российской национальной сборной Станиславу Черчесову орден Александра Невского. Вручение состоялось сегодня, 28 июля, на церемонии чествования сборной России по футболу в Екатерининском зале Кремля.

По словам Путина, все российское общество стало свидетелем того, как мощно выстрелила стратегия Черчесова.

«Мы все свидетели как мощно выстрелила его стратегия отбора, подготовки игроков, как велико его мастерство, талант психолога, наставника и лидера», — сказал российский лидер.

Черчесову глава государства вручил орден Александра Невского. Капитану российской сборной Игорю Акинфееву и защитнику Сергея Игнашевичу были вручены ордена Почёта.

Другие игроки и тренеры получили почетные грамоты главы государства.

Путин отметил, что российская национальная сборная по футболу выступила на домашнем чемпионате мира не жалея себя и показала очень важный результат.

Российские футболисты показали, что умеют побеждать, и теперь общество и любители футбола ждут от них новых побед и ярких достижений.

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