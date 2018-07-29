Йоханнесбург, ЮАР, 29 июля, 2018, 18:55 — ИА Регнум. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) должны позволить Турции присоединиться к организации. Об этом, как передает Hurriyet Daily News, сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время недавнего визита в Йоханнесбург.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Если вы (страны БРИКС) возьмёте нас (Турцию), название платформы станет БРИКСТ», — сказал глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26−27 июля в ЮАР прошёл юбилейный, десятый, саммит глав государств БРИКС. Центральной темой на саммите стали вопросы дальнейшего развития объединения и приоритеты стратегического партнёрства.

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