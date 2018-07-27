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БРИКС ожидает вторая «золотая десятилетка»

Экономика

Участники юбилейного саммита БРИКС подвели итоги напряженной работы

БРИКС ожидает вторая «золотая десятилетка»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Участники саммита БРИКС

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 23:34 — REGNUM  По завершении X саммита объединения БРИКС в южноафриканском Йоханнесбурге председатель КНР Си Цзиньпин вместе с президентом России Владимиром Путиным и лидерами других стран-участниц этого международного объединения провели неформальное заседание, на котором китайский лидер выступил с приветственной речью, сообщает 27 июля Синьхуа.

Призвав страны БРИКС двигаться в русле многополярности и экономической глобализации, Си Цзиньпин выразил надежду, что удастся открыть второе «золотое десятилетие» сотрудничества и взаимодействия. В числе других мер он указал на необходимость расширения формата «БРИКС плюс», позволяющего создать новые пространства партнерства на благо всех народов стран-участниц и всего мира.

Высоко оценив достижения БРИКС за первое десятилетие, лидеры договорились продолжить усилия по созданию совместного равноправного будущего.

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