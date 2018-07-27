Путин: БРИКС не планирует принимать в свой состав новых членов

Йоханнесбург, ЮАР, , 16:29 — REGNUM Страны — члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) не планируют включать в состав объединения новые государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции 27 июля по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге.

Как отметил российский лидер, члены объединения договорились расширять зону влияния объединения и вовлекать в орбиту деятельности БРИКС другие государства, разделяющие принципы и ценности организации.

По его словам, сложившиеся на сегодняшний день форматы сотрудничества «показывают свою эффективность», и потому формально увеличивать количество членов БРИКС пока не планируется.

Юбилейный, десятый, саммит глав государств БРИКС прошёл 26−27 июля в ЮАР. Центральной темой на саммите стали вопросы дальнейшего развития объединения и приоритеты стратегического партнёрства.

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