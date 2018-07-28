Кабул, 28 июля, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований совершили нападение на центр по подготовке акушерок в Афганистане. Об этом сообщает TOLOnews со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Атака была совершена в субботу, 28 июля, в Джелалабаде (провинция Нангархар). По последним данным, в результате инцидента погибли два человека, ещё пятеро получили ранения.

«Боевики атаковали центр по подготовке акушерок в Джелалабаде вскоре после 11:00 утра (местное время)», — говорится в сообщении.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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