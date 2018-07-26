Четыре силовика погибли при теракте в Кабуле

Кабул, , 08:04 — REGNUM Отряд сил национальной безопасности подвергся атаке террориста в столице Афганистана Кабуле. Погибли по меньшей мере четыре силовика, сообщает 26 июля Tolo News.

Взрыв произошел в районе Баг-е-Дауд примерно в 05:00 по местному времени (03:30 мск). Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб.

Сообщается о пяти раненых. Боевики из радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявили, что ответственны за атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее взрыв прогремел в городе Мейнмене в афганской провинции Фарьяб. Теракт был совершен в магазине — одна из посетительниц, предположительно, оставила сумку с бомбой. Ранения разной степени тяжести получили восемь человек.

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