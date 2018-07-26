В магазине Афганистана прогремел взрыв

Кабул, , 05:02 — REGNUM В городе Мейнмене в афганской провинции Фарьяб прогремел взрыв на территории магазина, сообщает агентство «Паджвок».

"К нам зашла женщина, сказавшая, что хочет напечатать поздравительные открытки, и оставила сумку у меня в магазине. Женщина объяснила мне, что вернётся, когда открытки будут напечатаны. Вскоре после того, как она ушла, произошёл взрыв», — цитирует агентство слова продавца магазина.

В результате взрыва ранения разной степени тяжести получили восемь человек. Пострадавшие эвакуированы в госпиталь, где врачи борются за их жизнь. Отмечается, что один из пострадавших — несовершеннолетний. Также сообщается, что пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за теракт.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля в аэропорту Кабула произошел теракт, в результате которого погибли от 10 до 15 человек. Посольство России в Афганистане заявило, что среди пострадавших не было граждан РФ.

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