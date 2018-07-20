Москва, 20 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. В России качественный шашлык предлагают только четыре торговые марки. Таковы результаты исследования свиного шашлыка, проведённого Роскачеством. Отмечается, что всем требованиям норм по качеству и безопасности отвечает продукция компаний «Жар мясо», «Миротарг» «Ремит» и «Останкино». Эти марки получили высшие баллы за качество.

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«В целом для изготовления полуфабрикатов использовались неплохие части туши. Категория мяса в большинстве случаев превосходила указанную в маркировке. Фактически для шашлыка 21 торговой марки использовалось мясо категории А», — отметили в Роскачестве, добавив, что производители используют для изготовления шашлыка свежее мясо, а не с истекшим сроком годности, как многие думают.

При этом некачественной была признана продукция 11 марок. Так, антибиотики были обнаружены в шашлыке «Каждый день», «Рамфуд» и «Твой дом», а в продукции «Дмитрогорский продукт» присутствовали сальмонеллы и листерии. В шашлыке «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» эксперты нашли бактерии кишечной палочки.

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Около трети коньяка в России является поддельным — Роскачество

Добавим, что специалисты Роскачества исследовали образцы свиного шашлыка 24 российских торговых марок и популярных брендов. Цена за один килограмм шашлыка на момент закупки составила от 199 до 699 рублей. Эксперты изучили товары по 57 показателям качества и безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества развенчали миф о том, что пиво, особенно дешевое, это некий искусственно газированный суррогат из порошка, спирта, воды и различных добавок. Как показали исследования самых популярных на российском рынке торговых марок пива, не было выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан, как иногда думают потребители, экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта. При этом ни одна марка пива в России не дотянула до высшей оценки.