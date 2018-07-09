Москва, 9 июля, 2018, 09:02 — ИА Регнум. О том, что среди знакомых практически нет семей, которые можно назвать неблагополучными, заявили 52% граждан. Единичные случаи отмечают 45% опрошенных. При этом 16% сказали, что примеров неблагополучных семей в их окружении большинство. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

По мнению 47% граждан, основными причинами неблагополучной семьи являются: низкий уровень жизни, нехватка денег на самое необходимое, высокий уровень безработицы (17%), алкоголизм и наркотики (12%).

Доля граждан, отмечающих пьянство в семье и невнимание к детям, за последние пять лет заметно снизилась. Так, если в 2013 году об этом заявляли 24% респондентов, то в 2018 году — 16%. Также снизилось применение физического насилия к детям (3%), употребление наркотиков (2%), асоциальная деятельность (2%) — снижение с 10%, 6% и 4% соответственно в 2013 году.

Чтобы снизить число неблагополучных семей в России, граждане предлагают бороться с безработицей (24%), повышать уровень зарплат, пенсий и уровень жизни людей (11%)., оказывать материальную помощь (8%), усилить контроль органов опеки (7%), бороться с алкоголизмом и наркоманией (4%).

Опрос проведен 5 июля 2018 года. В опросе приняли участие граждане России в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, семья в России остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

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