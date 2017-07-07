Для 78% жителей России семья — это крепкий тыл: опрос

Москва, , 11:20 — REGNUM За последние 11 лет мнение жителей России о том, кто в семье главный кардинально изменились: демократический подход вытеснил авторитарный. Так, в 2005 году 38% граждан РФ главой семьи считали старшего по возрасту мужчину или, если его нет, женщину. При этом 35% придерживались точки зрения, что все важные вопросы должны решаться вместе. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2017 году приверженцев демократической позиции стало почти вдвое больше (60%), тогда как за авторитарный подход, напротив, высказались заметно меньшее чило опрошенных (20%).

62% семейных граждан (женатых или проживающих вместе без регистрации) говорят, что в их семье нет единоличного лидера, принимающего решения.

Однако мужские позиции все еще сильны: 29% признают тот факт, что главный в их семье — муж (среди мужчин — 34%, среди тех, кто считает, что главой семьи должен быть старший мужчина, — 61%), жену называют только 7% (среди женщин — 12%).

Среди семейных людей почти все довольны отношениями с супругом (96%, в т.ч. 80% они полностью устраивают), тем, как в семье принимаются решения (96%), договоренностями о распоряжении семейным бюджетом (95%), распределением семейных обязанностей (94%).

Семейная жизнь в целом также устраивает подавляющее большинство (94%), однако доля однозначно положительных оценок (69%), тогда как 25% отвечают «скорее устраивает».

Семья остается для людей крепким тылом: около трех четвертей респондентов (74% в 2009 г. и 78% в 2017 г.) ощущают ее поддержку в сложных ситуациях, однако части из них хотелось бы получать ее в больших объемах (12% в 2017 г.).

Опрос проведен 1−3 июля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, День семьи, любви и верности появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Петр и Феврония еще при жизни стали образцом крепких семейный отношений. В России праздник начал отмечаться с 2008 года. Главным символом праздника является ромашка — влюбленные гадали на этих цветах и дарили их друг другу.

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