Магадан, 29 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум. В Магаданской области необходимо решать проблемы нехватки денег, необходимых на погашение долгов перед подрядчиками и обеспечения медицинского обслуживания жителей региона. В связи с этим правительство Колымы предложило её парламенту рассмотреть увеличение расходов региона с 33 до 38,3 млрд рублей, дефицита — с 0 до 5,3 млрд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бюджет

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Покрыть нехватку средств в пояснительной записке к поправкам в бюджет, подписанной врио главы региона Сергеем Носовым, предлагается с помощью банковских кредитов. Ещё 6,2 млрд, по мнению главы региона, необходимо взять в банках с целью перекредитоваться под более низкий процент.

«Таким образом общая сумма по привлечению коммерческих кредитов увеличится на 11,52 млрд рублей и составит 25 млрд, сумма по погашению коммерческих кредитов увеличится на 6,2 млрд рублей и составит 22,6 млрд», — говорится в пояснительной записке.

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При этом увеличение суммы кредитов региона приведёт к нарушению параметров в части дефицита областного бюджета, долговой нагрузки и доли коммерческих заимствований, установленных соглашениями о реструктуризации бюджетных кредитов, заключенными с Минфином России в декабре 2017 года, также констатируется в документе.

Взятые в банках средства предлагается потратить на финансирование здравоохранения региона (1,7 млрд рублей на лекарственное обеспечение, материально-техническую базу, финансирование деятельности медучреждений и так далее) и решение проблем в коммунальной сфере (3,6 млрд рублей на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями).

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Депутаты Колымы на заседании комитета по экономическому развитию, бюджету и налогам отклонили предложенные правительством региона поправки в закон о бюджете Магаданской области.

«Сегодня наш регион несёт и без того высокую долговую нагрузку, которую увеличивать более мы не можем, — аргументировал решение профильного комитета его глава, спикер магаданской областной думы Сергей Абрамов. — Безусловно, проблемы подготовки к зимнему периоду, возмещения средств ресурсоснабжающим организациям, работы учреждений здравоохранения требуют решения и детального рассмотрения. Помимо привлечения коммерческих кредитов, есть и другие способы урегулировать проблему. Важно выяснить, почему наш регион недополучает существенный объем денежных средств из федеральной казны. Нужно проявлять большую настойчивость в этих вопросах».

Спикер регионального парламента также подчеркнул, что бюджетный кодекс РФ позволяет устанавливать дефицит бюджета субъекта не более 15%. Если предлагаемые правительством региона поправки будут приняты, дефицит бюджета области по отношению к доходам достигнет 25,6%.

«Безусловно, это нарушает действующее российское законодательство, — акцентировал внимание депутатов Сергей Абрамов.

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Напомним, по данным Минфина РФ на 1 июня 2018 года, госдолг Колымы составляет 15,4 млрд рублей и за полгода увеличился на 2,1 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, ознакомившись с ситуацией в Магаданской области, назначенный 28 мая врио главы региона Сергей Носов не скрывал негативных эмоций. Он был возмущён тем, что происходит в здравоохранении, энергетике, а также с бюджетом региона.

«Это что же за фокусы с бюджетом? Который бездефицитный. Вы для чего проблему замазывали? Ищите где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите», — обратился к членам правительства врио губернатора.