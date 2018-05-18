Больницы Магадана ежегодно недополучают 1,5 млрд рублей — операции срывают

Магадан, Магаданская область, , 09:14 — REGNUM Областная больница Магаданской области на грани закрытия — медучреждению не хватает бюджетного финансирования, поэтому пациенты покупают лекарства, а врачи испытывают дефицит в расходных материалах и медикаментах для операций, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Подобные ситуации и в других поликлиниках и больницах региона. В общем, ежегодно местные медучреждения недополучают 1,5 млрд рублей. Финансовые проблемы тянутся с 2015 года. Все беды здравоохранения связаны с индексом бюджетных расходов.

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В сюжете, который вышел 17 мая на канале «Вести-Магадан», журналисты рассказали о бедственном положении областной больницы и других медучреждений Колымы. По словам и. о. главного врача больницы Анатолия Прохорова, для полного бесперебойного лечебного процесса не хватает более 300 млн рублей. Перед пациентами извиняются и выписывают рецепты.

За год в областной больнице делают до пяти тысяч операций. При этом учреждение полностью обеспечено высокотехнологичным оборудованием. Но от многих плановых высокотехнологичных и малоинвазивных операций пришлось отказаться. К примеру, один стент для операции на сердце стоит 180 тыс. рублей, а больному их может понадобиться сразу три.

«Вот у меня шесть или семь наименований импортных лекарств. И я покупаю сама. Не потому что им жаль мне дать, а потому что у них объективно этих лекарств нет», — рассказывает пациентка областной больницы Елена Гоголева.

В свою очередь, местное правительство соглашается с наличием проблемы, но тут же поясняет, что всё финансируется из федерального Фонда медицинского страхования. Но индекс бюджетных расходов (от 1 до 3) эти дотации ранжирует по регионам. Для Магаданской области он — 4,2. И если предельный индекс равен 3, регион ежегодно недополучает около 1,5 млрд рублей на здравоохранение. Деньги выделяют, исходя из индекса — 3 тыс. рублей на пациента. Но здесь затраты значительно превышают установленные нормативы.

«Мы на территории Магаданской области на протяжении очень длительного времени сохраняем все те структуры здравоохранения, превышающие эти нормативы. Мы вынуждены это делать для того, чтобы обеспечить доступную медицинскую помощь. Например, в городских округах, в которых проживает очень маленькое количество жителей», — говорит министр здравоохранения Магаданской области Ирина Ларина.

Кроме того, в регионе в этом году значительно выросла заработная плата медиков. И теперь около 90% выплат из ФМС идет на неё, и только то, что остается, — на обеспечение больниц. Депутаты Магаданской областной думы обратились в правительство России с просьбой пересмотреть или отменить ограничения по выплатам на медицину.

Председатель облдумы Сергей Абрамов говорит, что в этом году «выпадает» 1 млрд 163 млн рублей, и называет ситуацию парадоксальной, пишет «Весьма».

Очевидно, что эта проблема возникла не вчера — в той же областной больнице недофинансирование идёт с 2015 года. Кто и когда принял тот самый индекс бюджетных расходов, ограничивающий финансирование? Постановление о финансировании фондов ОМС было подписано тогда ещё премьером Владимиром Путиным 5 мая 2012 года. А в феврале 2018 года президент Владимир Путин заявил, что во многих случаях сокращение сети медицинских учреждений является недопустимым и необоснованным:

«Нужно прежде всего увеличивать финансирование. И оно будет увеличено».

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В ближайшее время власти Колымы планируют перечислить областной больнице 100 млн рублей. Но проблему этим не решить. Подобная кризисная ситуация наблюдается на Чукотке, Сахалине, Камчатке и в Якутии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме обсуждают предложение главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, который считает, что финансирование отрасли здравоохранения должно быть прямым, без посредников:

«Страховщики используют государственные деньги и деньги людей, при этом диктуют правила, из-за которых страдают наши учреждения здравоохранения».

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По мнению президента общероссийского движения «Лига защитников пациентов» Александра Саверскийого, правительство России не знает истинного положения дел в сфере здравоохранения и предпочитает носить розовые очки вместо решения проблем.