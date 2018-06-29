Абакан, 29 июня, 2018, 10:58 — ИА Регнум. На фоне отказа коммунистов от выдвижения кандидатов в губернаторы сразу в нескольких сибирских регионах ситуация, сложившаяся в Хакасии, выглядит совершенно иначе. В республике от КПРФ в выборах главы региона примет участие Валентин Коновалов — депутат горсовета Абакана, первый секретарь комитета хакасского регионального отделения КПРФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Таким образом, в Хакасии коммунисты не заявили о поддержке действующих руководителей регионов, как это произошло в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях, а решили выставить своего кандидата.

По мнению политолога, депутата горсовета Черногорска от ЛДПР Дмитрия Буреева, ситуация в Хакасии, где кандидат от КПРФ выдвинулся на выборы главы республики, вполне «укладывается в логику»:

«Первое — это смена лидера республиканского отделения и его личная первая проба пера в таких общереспубликанских выборах, задел на будущее (напомним, Валентин Коноваловстал первым секретарём Хакасского регионального отделения КПРФв мае 2018 года — прим. ИА REGNUM ). Второе — шлейф протестных акций 2014−2018 годов, где КПРФ были инициаторами. Терять такой базис было бы неправильно, поскольку грядут ещё и другие выборы, где КПРФ кровно заинтересована в высоких результатах, прежде всего речь идёт о выборах депутатов Верховного совета, которые также состоятся 9 сентября 2018 года».

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При этом, по мнению собеседника ИА REGNUM, в рамках нынешней губернаторской кампании участие представителя КПРФ «не играет определяющей роли».

«После завершения выдвижения претендентов стало понятно, что главный соперник действующего главы республики — не кандидат от соперничающей партии, а его личный антирейтинг. Кстати, так было и в 2013 году, тогда проблема была решена технологическими приёмами. Вот и в 2018 году те кандидаты, кроме Виктора Зимина, которые преодолеют муниципальный фильтр, будут вынуждены бороться не с ним, а между собой за второе призовое место. Вариант объединения и появления единого оппозиционного кандидата возможен, но только в формате форс-мажора. Но этого постараются не допустить», — резюмировал политолог.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года — в единый день голосования — в Сибири выберут глав сразу нескольких регионов: Кемеровской, Новосибирской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, а также Хакасии.

И на сегодняшний день уже известно, что выборы новосибирского, красноярского и омского губернаторов пройдут без коммунистов. Региональные отделения КПРФ не стали выдвигать своих кандидатов, заявив о поддержке действующих руководителей регионов. Есть основания полагать, что аналогичная ситуация может сложиться и в Алтайском крае.

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Напомним, за кресло главы Хакасии, помимо действующего руководителя региона Виктора Зимина, выдвинутого «Единой Россией», готовы побороться ещё восемь человек: Ирина Бутанаева («Партия малого бизнеса России»), Михаил Валов (ЛДПР), Сергей Ербягин («Зелёные»), Олег Иванов («Партия пенсионеров»), Валентин Коновалов (КПРФ), Иван Миронов («Российский общенародный союз»), Александр Мяхар («Партия роста»), Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. И периодически в регионе появляются слухи о его возможной скорой отставке. Например, так было в октябре 2017 года, когда республиканские парламентарии заявили о катастрофической экономической ситуации, сложившейся в республике.

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Очередная волна слухов возникла в январе 2018 года — на фоне известия о том, что расходы бюджетных средств Хакасии из-за большого объёма накопленных долгов берёт под контроль Федеральное казначейство.

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Заявление о своём участии в губернаторских выборах Зимин также сделал на фоне стремительно распространявшихся слухов о его скорой отставке.

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