Брянск, 23 июня, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Ранним утром в небе над Брянской областью средства противовоздушной обороны уничтожили ещё два украинских беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Вражеские беспилотники самолётного типа сбиты над территориями Суражского и Выгоничского районов.

При отражении атаки никто не пострадал, разрушений также нет, заверил Богомаз. На месте работают оперативные службы.

Таким образом, в небе над Брянской областью за ночь 23 июня системы ПВО уничтожили 25 дронов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, в Киеве и Житомире ранним утром 23 июня произошли взрывы.

Воздушную тревогу ночью 23 июня объявили в Киеве и 11 областях Украины.

В течение ночи 23 июня киевский режим предпринял попытку атаковать беспилотниками Смоленскую область. Силы ПВО отразили нападение в Ярцево и Смоленске. Никто не пострадал.