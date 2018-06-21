Нижний Новгород, 21 июня, 2018, 22:52 — ИА Регнум. 21 июня на стадионе «Нижний Новгород» был разыгран матч 2-го тура группы D в рамках чемпионата мира — 2018 по футболу между национальными сборными Аргентины и Хорватии. Противостояние завершилось сенсационной победой сборной Хорватии со счетом 3:0.

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Первый гол в дебюте второго тайма забил вингер «Айнтрахта» Анте Ребич, воспользовавшись ошибкой вратаря Вильфредо Кабальеро — 0:1. На 80-й минуте лидер центральной линии полузащиты мадридского «Реала» Лука Модрич удвоил преимущество потрясающим ударом — 0:2. Голевую передачу на свой счет записал Марцело Брозович. Через 12 минут хавбэк «Барселоны» Иван Ракитич похоронил надежды оппонентов на камбэк — 0:3.

В случае победы сборной Исландии над Нигерией Аргентина с наибольшей вероятностью покинет чемпионат мира.

Статистика матча (Аргентина/Хорватия)

Удары 7/8

Удары в створ 2/5

Владение 58%/42%

Фолы 11/21

Набрав 6 очков, сборная Хорватии заняла чистое первое место в группе С и обеспечила себе участие в плей-офф турнира. Аргентина с одним-единственным очком рискует вылететь с чемпионата мира, не пройдя групповую стадию.

Составы на матч:

Аргентина: Кабальеро, Меркадо, Тальяфико, Отаменди, Акунья, Маскерано, Перес, Сальвио, Месси, Меза, Агуэро.

Хорватия: Субашич, Врсалько, Стринчич, Ловрен, Вида, Перишич, Ракитич, Модрич, Брозович, Ребич, Манджукич.

Главный арбитр матча: Равшан Ирматов.

Предупреждения: Ребич — 39, Меркадо — 51, Манджукич — 59, Врсалько — 67, Отаменди — 85, Акунья — 87, Брозович — 90+5.

Голы: Ребич 53 — 0:1, Модрич 81 — 0:2, Ракитич 90+2 — 0:3.