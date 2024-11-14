Лобня, Московская область, 14 ноября, 2024, 22:30 — ИА Регнум. Жильцы многоквартирного дома эвакуированы после обнаружения противопехотной мины под полом в одной из квартир в подмосковной Лобне. Об этом 14 ноября сообщила глава города Анна Кротова в своём Telegram-канале.

Кадр из Телеграм — канала

Уточняется, что информация о найденном боеприпасе поступила в ЕДДС в 17:48 мск от жителя дома номер пять на улице Научный городок. Прибывшие на место происшествия сотрудники ОМВД подтвердили, что под полом одной из квартир найдена противопехотная осколочная мина. В 18:20 мск принято решение об эвакуации жильцов дома.

Всего эвакуировано 38 человек, включая пятерых детей. Для эвакуированных жителей дома развёрнут пункт временного размещения на базе дома культуры «Луговая». Дом оцеплен, проезд для транспорта в районе ЧП закрыт.

В 21:51 мск на место обнаружения снаряда прибыли сапёры.

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