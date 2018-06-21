Санкт-Петербург, 21 июня, 2018, 13:35 — ИА Регнум. Генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов рассчитывает на помощь городских и федеральных чиновников в получении заказа на строительство атомного ледокола «Лидер».

Цитата из х/ф «Ледокол». Реж. Николай Хомерики. 2016. Россия Атомный ледокол

Как пишет интернет-газета «Фонтанка», на это глава предприятия недвусмысленно намекнул 21 июня на совещании в Смольном по вопросам развития Арктики в присутствии полпреда президента РФ в СЗФО Александра Беглова и губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

«Комиссия была, склоняется пока к нам, но административное воздействие бы ещё с вашей стороны, как говорится», — заявил Кадилов, слова которого приводит «Фонтанка», обращаясь к президиуму совещания.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов и глава ОСК Алексей Рахманов в ходе визита на Балтийский завод сообщили, что площадка для строительства «Лидера» будет выбрана уже в июле. В конце июня правительственная комиссия во главе с Борисовым посетит дальневосточную верфь «Звезда», которая также претендует на строительство ледокола «Лидер».

В свою очередь, объясняя преимущества Петербурга, гендиректор Балтийского заявил сегодня, что новый ледокол можно построить силами только петербургских предприятий.

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Напомним, проект ледокола 10 510 «Лидер» мощностью 120 МВт разработан конструкторским бюро «Айсберг». Судно может стать единственным в мире, способным круглогодично обеспечивать широкую полосу проводки для судов по Северному морскому пути, и тем самым позволит России завоевать восточные рынки. Схема финансирования уникального проекта находится на стадии обсуждения уже больше года.