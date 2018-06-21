Красноярск, 21 июня, 2018, 06:28 — ИА Регнум. На встрече с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, состоявшейся 20 июня, врио губернатора Красноярского края Александр Усс рассказал о перспективах продвигаемого им проекта «Енисейская Сибирь», который предполагает экономическое объединение Красноярского края, Хакасии и Тувы. Однако, по мнению красноярского политолога Сергея Комарицына, «Енисейская Сибирь» — «это пока некий фантом», проект в самой начальной стадии.

Krskstate.ru Дмитрий Медведев и Александр Усс обсуждают Енисейскую Сибирь

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"Никакого формализованного участия территорий здесь нет, только переговоры», — сказал Сергей Комарицын в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, это больше политический проект.

«Здесь нет ни объединения бюджетов, ни изменения административных границ, ни единого управления. В основе этой не новой идеи лежат инвестиции крупных компаний, корпораций, которые представлены в основном в Красноярском крае, частично в Хакасии и меньше всего в Туве. И на базе этих многомиллиардных проектов должна произойти некая консолидация регионов. Не исключается и взаимодействие в социальной, культурной сферах. Общее у регионов есть, Тува всегда ориентировалась на Красноярский край, а Хакасия вообще была в составе Красноярского края», — резюмировал политолог.

Напомним, рабочая встреча Дмитрия Медведева и Александра Усса состоялась 20 июня в Москве. Врио губернатора края, в том числе, сообщил, что в ближайшее время будет разработана дорожная карта по реализации проекта «Енисейская Сибирь», включающая меры государственной поддержки. По мнению Усса, это не просто проект, а «масштабный инвестиционный мегапроект».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, проект Енисейской экономической зоны продвигает Александр Усс. В качестве основной цели проекта называется стимулирование взаимодействия крупных межрегиональных предприятий для повышения экономической активности регионов Сибири.

13 апреля 2018 года на полях Красноярского экономического форума врио губернатора Красноярского края Александр Усс, глава Хакасии Виктор Зимин и глава Тувы Шолбан Кара-оол подписали соглашение о сотрудничестве между регионами.

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