Казань, 21 июня, 2018, 04:43 — ИА Регнум. Иски о банкротстве физлиц как мера воздействия на должников из числа известных в Татарии лиц набирают популярность в республике. Следом за признанием банкротом создателя строительного холдинга «Фон» Анатолия Ливады, вводом в отношении экс-председателя «Татфондбанка» Роберта Мусина первого этапа процедуры несостоятельности, попыткой обанкротить депутата Казанской гордумы, председателя регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Рушанию Бильгильдееву, в Арбитражный суд РТ поступил аналогичный иск к Владимиру Владимировичу Швецову, чьи данные совпадают с данными сына бывшего министра транспорта РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Банкротство

Иск подан 19 июня 2018 года, сумма претензий составляет 1905 260,34 рубля. Истец — Марат Альбертович Исламов, чьи данные совпадают с данными директора АО «Финансовая компания «Дорстройинвест» и директора ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» из Набережных Челнов. Финансовая компания также была учредителем ликвидированного в 2017 году ЗАО «Пассажирский автотранспортный комбинат-Казань». ПАО «ПАК» фигурировало в уголовном деле, возбуждённом в отношении Владимира Швецова. Следствие вменяло Швецову, руководящему ООО «Союздорстрой 10», то, что им с нарушением закона из-под обременения было выведено имущество ПАО. Уголовное дело по обвинению в мошенничестве было возбуждено в середине ноября 2017 года, расследование продолжается.

«В октябре 2006 года неустановленные лица министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ и ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» превысили свои должностные полномочия», — сообщало осенью 2017 года правительственное издание «Татар-информ» со ссылкой на свои источники.

Отметим, с мая 2001 года по 2007 год министерством транспорта и дорожного хозяйства республики руководил Владимир Швецов. В январе 2018 года он был допрошен по делу Швецова-младшего.

Читайте также: Задержанного экс-министра транспорта Татарии госпитализировали

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая 2018 года набережночелнинское ООО «РБР16» в суде потребовало обанкротить фирму Владимира Швецова-младшего, где он — соучредитель и гендиректор, — ООО «Союздорстрой 10». Последняя также пыталась стать подрядчиком конфликтной дорожной стройки в Чувашии.

Иск пока не рассмотрен, но дело к производству принято, заседание по нему назначено на 12 июля 2018 года. В качестве арбитражного управляющего предлагается Ирек Шакиров — член Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Северо-Запада».

19 июня 2018 года в Арбитражный суд РТ в рамках данного дела также поступило ходатайство о включении в число истцов от ООО «Торговый дом «Автопродукт», зарегистрированного в Симферополе.

Читайте также: Компанию сына экс-министра транспорта Татарии пытаются банкротить