Борисов, Белоруссия, 20 июня, 2018, 22:45 — ИА Регнум. После гибели в октябре 2017 года в белорусских Печах 21-летнего рядового Александра Коржича в армии республики начались массовые проверки. Так, сегодня, 20 июня, суд Борисовского района вынес ещё один обвинительный приговор по поводу дедовщины в отношении солдата срочной службы из Печей. Об этом говорится на официальном сайте Верховного суда.

Mil.ru Белорусские военные

Рядового Ш. признали виновным по двум статьям УК Белоруссии: «Нарушение уставных правил» (ч.1 — ч.2 ст. 443) и «Злоупотребление властью» (ст. 454). Суд приговорил рядового к лишению свободы сроком на 1 год и 3 месяца. Отбывать наказание осуждённый будет в исправительной колонии в условиях общего режима.

Отметим, что это дело не имеет отношения к гибели солдата-срочника Коржича, но также стало резонансным и спровоцировало массовые проверки в белорусской армии. Расследование обстоятельств гибели рядового под личный контроль брал президент республики Александр Лукашенко. В ходе расследования было установлено, что в части между некоторыми военнослужащими были неуставные отношения. По делу Коржича проходят около десяти человек, также был уволен руководитель части.

История с гибелью молодого военнослужащего побудила высказаться многих блогеров, пользователей социальных сетей, политиков, представителей правозащитных организаций против дедовщины в армии. Хотя официальная позиция состоит в том, что подобные случаи для Белоруссии — нонсенс, сам Лукашенко призвал задуматься о реформировании армии. В частности, речь идёт о том, чтобы рассмотреть практику не призыва единственных сыновей в семье на срочную службу.

Что касается обвинительных приговоров в отношении военнослужащих, которые были вынесены в результате тотальных проверок, то, напомним, что 15 июня суд Борисова признал виновным 26-летнего старшего лейтенанта Глеба Чайковского по уголовному делу о дедовщине в армии. Это обвинение тоже не связано с делом Коржича.

Чайковского приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, его лишили звания «старший лейтенант». В качестве потерпевших по этому делу выступали 17 человек. Сам Чайковский в ходе суда частично признал свою вину, но заявил, что был рядовым как старший брат («с кем-то лучше, с кем-то хуже»). Однако по версии следствия, обвиняемый избивал военнослужащих ниже себя по званию ногами, саперными лопатами, металлическими антеннами и деревянными палками.