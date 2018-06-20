Москва, 20 июня, 2018, 08:50 — ИА Регнум. 57% жителей России слышали о смене губернаторов в шести регионах. 37% опрошенных думают, что смена руководства в регионах — часть плана президента по обновлению регионального руководства. 11% полагают: кадровые решения просто совпали по времени. 39% респондентов заявили, что, назначая врио глав регионов России, Путин опирается на собственную оценку, 44% полагают, что президент руководствуется советами окружения. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Шахматные фигуры

Граждане РФ считают, что обновляя губернаторский корпус, Путин хочет омолодить кадровый состав регионального руководства: «новые люди — новые идеи» и заменить «неспособных»: «старые не справились». По мнению другой части опрошенных, президент «меняет тех, кто замешан в коррупции», хочет «улучшить, оздоровить ситуацию в регионах». Для некоторых респондентов — это «политический ход, пиар».

60% выразили уверенность, что если глава региона справляется со своими обязанностями, то лучше, чтобы он оставался на своём посту подольше — любое количество сроков. Отравлять в отставку надо за «неэффективную работу, плохое исполнение своих обязанностей» (45%), «коррупцию, взяточничество» (27%), «недовольство людей, их жалобы, протесты, недоверие к главе региона».

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 10 июня 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года произошли отставки глав Ямала, Якутии, Алтайского края, Тюменской, Магаданской и Амурской областей. Последние масштабные перестановки в губернаторском корпусе состоялись осенью 2017 года. Тогда свои посты покинули 11 губернаторов.

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