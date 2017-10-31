43% граждан не связывают отставки 11 губернаторов с выборами президента РФ

Москва, , 07:57 — REGNUM Об отставках глав 11 регионов России слышали 66% граждан. 33% ничего не знают об отставках губернаторов. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

43% опрошенных считают, что одновременная смена руководства в этих регионах — часть плана президента РФ Владимира Путина по обновлению губернаторов.

14% граждан думают, что кадровые решения просто совпали по времени.

Треть граждан РФ (34%) уверены, что смена глав 11 регионов как-то связана с президентскими выборами 2018 года. 43% не связывают отставки в выборами президента России.

По мнению большинства, обновляя региональное руководство, Путин руководствовался такими соображениями, как «улучшение ситуации в регионах, стране», «омоложение состава регионального руководства», «смена кадров, необходимость обновления состава регионального руководства».

Общей отличительной чертой назначенных врио чаще всего называют молодость.

Руководитель региона, прежде всего, должен быть дипломатичным, ему следует уметь договариваться, достигать компромиссов.

Столь же востребованы воля и решительность, самостоятельность, организаторские способности.

Треть жителей России (29%) считают: нежелательно, чтобы губернатор занимал пост больше двух сроков, даже если он справляется с обязанностями.

Примерно две трети (61%) думают, что если глава региона работает хорошо, может занимать эту должность любое время.

Напомним, очередная серия масштабных кадровых изменений в губернаторском корпусе началась 25 сентября, когда президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина. 26 сентября был отправлен в досрочную отставку губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, 28 сентября — глава Ненецкого АО Игорь Кошин, 29 сентября — губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, 3 октября — глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, 4 октября — губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, 5 октября — губернатор Орловской области Вадим Потомский, 6 октября — губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 9 октября — губернатор Омской области Виктор Назаров, 10 октября — губернатор Ивановской области Павел Конькова, 12 октября — губернатор Псковской области Андреяй Турчак.

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