Санкт-Петербург, 17 июня, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Украшенная Днем России срединная июньская неделя в Петербурге по-хорошему запомнится горожанам первым петербургским матчем чемпионата мира по футболу, подарившим яркие эмоции. А все плохие новости Петербург в эти дни получал из Москвы. И главной из них стала дурная весть о «пенсионной реформе».

Юлия Карнаева ИА REGNUM Крейсер «Аврора»

«Регресс и скатывание назад»

По официальным данным, на начало 2018 года в Петербурге на учете состояло 1 млн 349 тыс. 200 граждан пожилого возраста, что составляет ровно четверть от общего числа постоянного населения мегаполиса. Установленный Смольным размер прожиточного минимума для пенсионеров в настоящее время — 8 612 руб. 20 коп. в месяц, исходя из него назначаются меры социальной поддержки нуждающимся. Средний размер назначенной в Петербурге месячной пенсии, по данным Петростата на 1 апреля 2018 года, составляет 14 924 рубля.

Решение правительства РФ одобрить и внести в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин в Петербурге отозвалось болезненно и негативно. Северная столица давно имеет репутацию одного из самых «пожилых» городов России. Так исторически сложилось, что в Петербурге к «местным» пенсионерам ежегодно прибавляются те, кто переезжает сюда из регионов Севера и Сибири, а в последнее время всё заметнее становится волна переселенцев с Дальнего Востока. Власти Петербурга осознают, что нагрузка на пенсионную и социальную систему постоянно возрастает.

«За 4 последних года численность пенсионеров у нас увеличилась на 86 тысяч. Раньше на получение такой прибавки городу требовалось целых 11 лет, — сообщил в конце апреля в своем отчете перед Законодательным собранием губернатор Георгий Полтавченко. — Темпы прироста пожилого населения почти втрое выше прежних. У городского соцобслуживания динамика мощностей гораздо скромнее».

Тогда же Полтавченко заявил о том, что Петербург обязан использовать потенциал людей, выходящих на пенсию и доказавших «свою способность к активной адаптации». «Для тех, у кого есть силы работать каждый день, должен быть перенастроен рынок труда. Тех, у кого меньше энергии, но кто готов приносить пользу людям, нужно активно вовлекать в масштабные волонтерские программы в качестве участников», — поставил градоначальник задачу перед городскими чиновниками и депутатами.

Впрочем, слова о «перенастройке рынка труда» для пожилых остаются пока лишь благим пожеланием. А на практике люди еще задолго до достижения даже нынешнего уровня пенсионного возраста сталкиваются с фактической дискриминацией по возрасту при поисках работы. В случае повышения пенсионной «планки» возможности трудоустройства людей старшего возраста станут еще более призрачными. И как им доживать до пенсии, если нет работы и щедрых родственников, — никто не отвечает.

В политическом поле Петербурга на план пенсионной реформы первыми отреагировала группа депутатов Законодательного собрания. Они обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и своим думским коллегам с просьбой не голосовать за внесенный правительством законопроект о повышении возраста выхода на пенсию.

Девять депутатов от «Справедливой России», «Яблока», Партии роста и КПРФ подчеркнули, что «на Санкт-Петербурге (реформа) отразится максимально очевидно и негативно». Они также отметили, что при реализации этой реформы новые трудности с работой испытают не только пожилые, но и молодежь, чьи потенциальные рабочие места будут на пять лет дольше занимать пожилые сограждане.

Наконец, «снизятся и возможности старших родственников помогать молодым семьям с детьми, что увеличит потребность в детских садах и отрицательно скажется на уровне рождаемости», предупреждают Госдуму петербургские депутаты.

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Петербургские профсоюзы также высказались против предложенного правительством повышения пенсионного возраста. Этот вопрос обсуждался 15 июня на совещании руководителей Ленинградской Федерации профсоюзов (ЛФП) и территориальных организаций отраслевых профсоюзов Петербурга и Ленобласти.

«Руководители территориальных организаций отраслевых профсоюзов высказались резко отрицательно о предложениях правительства, назвав их не отвечающими интересам трудящихся и несвоевременными», — сообщили в пресс-службе ЛФП.

Напомним, вслед за этим на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) также не поддержала правительственный законопроект о повышении возраста выхода на пенсию.

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Петербургские депутаты обращают внимание на противоречие предлагаемых мер закрепленным в Конституции России принципам социального государства. А эксперты говорят о еще более опасных долгосрочных последствиях повышения пенсионного возраста для российского общества и государства.

«Отказ от любого социального завоевания прошлого — это регресс и скатывание назад. Помимо того, что это чистой воды обесценивание борьбы всех предыдущих поколений за социальные гарантии, это ещё и подталкивание новых поколений к возобновлению такой борьбы», — высказался на своей странице в Facebook петербургский социолог Роман Романов.

«Вот увидите: придётся еще и за профсоюзы, и за восьмичасовой рабочий день, и за оплачиваемый отпуск и прочий «социальный пакет» побороться», — добавил он.

«Нет учёных — нет проблем»

Пришедшее на прошлой неделе известие о предстоящем сворачивании астрономических наблюдений в Пулковской обсерватории (ГАО РАН) продолжало оставаться в центре внимания петербургской общественности. Защитники нынешнего статуса обсерватории говорят о фактическом санкционировании академией «рейдерского захвата» территории вокруг научного учреждения и заявляют о готовности продолжить борьбу за сохранение старейшей российской обсерватории.

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Напомним, президиум РАН 7 июня проголосовал за постепенный, в течение пяти лет, перенос астрономических наблюдений из Петербурга на «иные площадки» из-за ухудшения условий для наблюдений в силу техногенного загрязнения. При этом был проигнорирован тот факт, что академии вместе с властями вполне по силам остановить наступление городской застройки на охранную зону Пулковской обсерватории. Но вместо этого алчным застройщикам фактически расчищается дорога для нового наступления на обсерваторию, в которой уже никто не будет наблюдать за звездным небом.

Как рассказали ИА REGNUM эксперты, переезжать петербургским астрономам некуда. Единственная небольшая внешняя наблюдательная площадка ГАО РАН находится под Кисловодском, но денег на ее расширение нет, зато есть множество нерешенных хозяйственных и земельных вопросов, не позволяющих создать там полноценную обсерваторию. Никаких условий для того, чтобы перевезти куда-то пулковские телескопы, нет и не предвидится.

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Тем временем в самой обсерватории идет процесс кадровой эрозии, который и сам по себе может привести научное учреждение к полному краху, считают собеседники агентства. Продолжаются попытки согласовать новые строительные проекты в защитной парковой зоне обсерватории. Пока они сдерживаются рядом проигрышей строителей в петербургских судах, но можно быть уверенным в том, что «удар в спину», как называют решение РАН защитники обсерватории, придаст застройщикам дополнительной агрессивности.

Защитники обсерватории в любом случае не собираются сдаваться. 24 июня они планируют отметить в Пулково 180-летний юбилей обсерватории, чтобы еще раз привлечь внимание к проблеме. Продолжатся судебные тяжбы со строителями и чиновниками, которые дают разрешения на стройку, последуют обращения за поддержкой к международным организациям, ведь Пулковская обсерватория входит в состав охраняемой ЮНЕСКО исторической территории. Кроме того, активисты вновь напомнят об останках советских солдат, павших на Пулковских высотах, которые могут быть осквернены наступающей стройкой.

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«На днях на Меридианной дорожке возле обсерватории появилась… мишень. А рядом следы, как будто тело обвели. Неизвестные пояснили свою мысль надписью: «Нет учёных — нет проблем! Здесь убили. Кто следующий?» — рассказала на своей странице в соцсети одна из активисток группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Анастасия Плюто.

Facebook.com/groups/saveastro/ Фото из публикации Анастасии Плюто в Facebook

Первый матч — как разминка

В пятницу, 15 июня, стадион «Санкт-Петербург» принял первый футбольный матч проходящего в России чемпионата мира. На выкатное поле вышли команды Марокко и Ирана. Но главные игры еще впереди.

Еще за несколько дней до матча в город начали съезжаться болельщики обеих команд. Особенно много было шумных и веселых марокканцев. Как отмечал корреспондент ИА REGNUM, ехавший на поезде из Москвы с африканскими гостями, всю дорогу они пели национальные песни и гимн, скандировали и даже пытались танцевать в вагоне.

Иранцы вели себя несколько сдержаннее, однако тоже всячески выражали радость от своего приезда в Петербург на матч любимой команды. Среди иранских гостей было немало женщин, хотя в самом Иране им запрещено посещать футбольные матчи.

Болельщики обеих команд не проявляли никакой взаимной агрессии, нередко братались на улицах Петербурга, а утром в день игры многие из них пришли к Соборной мечети, чтобы вместе с местными мусульманами и трудовыми мигрантами отметить начало праздника Ураза-байрам.

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В то же утро живущий в Эрмитаже кот Ахилл, выбранный оракулом первенства в Петербурге, гадал на результат предстоящей игры Марокко — Иран. Напомним, первый прогноз Ахилла, на матч открытия ЧМ между Россией и Саудовской Аравией, оказался точен — как и предсказал кот, победили российские футболисты.

В этот раз, покапризничав для приличия перед мисками с сухим кормом с флажками Ирана и Марокко, кот подошел к «иранской» миске. Как стало известно уже вечером, Ахилл вновь оказался провидцем.

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Матч на Крестовском острове оказался рекордным для нового стадиона, собрав более 62,5 тысяч зрителей, что составило 92% от максимальной загрузки арены. Для матча группового этапа без участия команды хозяев ЧМ — это фантастический результат! Понятно, что его во многом обеспечили активные болельщики двух играющих команд. Шум от их боления, создаваемый с помощью дудок и других инструментов, заглушал всё вокруг, вплоть до слов телевизионных комментаторов матча.

Болельщик сборной Ирана перед матчем в Петербурге

На исходе игры, в добавленное время, сборная Ирана не без «помощи» марокканского игрока сумела забить единственный гол в ворота соперника, реализовав тем самым прогноз Ахилла. Несмотря на огромную досаду многочисленных марокканских фанатов, никаких инцидентов после матча не произошло, и десятки тысячи зрителей благополучно разъехались с Крестовского острова. В других районах Петербурга также не отмечалось сколь-нибудь заметных инцидентов с болельщиками, съехавшимися из разных стран мира.

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Прошедшая игра для Петербурга стала своеобразной разминкой перед матчем Россия — Египет, который состоится вечером 19 июня. Учитывая бодрый старт российской команды, разгромившей саудитов в «Лужниках», рекорд стадиона «Санкт-Петербург» наверняка будет обновлен. Помимо игры Россия — Египет, в Петербурге пройдет еще пять матчей, в том числе один полуфинал и матч за третье место.