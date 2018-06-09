Новосибирск, 9 июня, 2018, 06:40 — ИА Регнум. В правительстве Новосибирской области проходит заседание совета по инвестициям. С ежегодным посланием на тему «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области» выступает временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот видеотрансляции с сайта правительства Новосибирской области Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников

«В феврале этого года в Академпарке на форсайт — сессии по разработке стратегии социально-экономического развития нашего региона до 2030 года, мы определяли образ нашего будущего. Мы видим Новосибирскую область инновационным регионом с благоприятным инвестиционным и бизнес климатом с высоким качеством жизни», — заявил Андрей Травников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время новосибирские власти собирают от граждан региона предложения для внесения в стратегию социально-экономического развития региона «Сибирское лидерство». Цель стратегии, как её преподносит правительство области, — вернуть Новосибирской области лидирующие позиции в стране и стать базовым регионом в реализации президентских инициатив, сформировать механизмы устойчивого развития ключевых отраслей области, проработать решения проблемных зон региона и обеспечить улучшение качества жизни.

По уточнили ИА REGNUM в региональной администрации, число предложений граждан в стратегию за последнюю неделю выросло на 30%, до 1323 обращений. «Большинство предложений по-прежнему касаются развития сферы здравоохранения, промышленности, транспорта и дорог, сельскохозяйственной отрасли. Также популярными темами остаются совершенствование сферы образования, жилищной сферы, экологической безопасности, науки и инноваций. Новыми направлениями стали предложения граждан в сфере рынка труда, кадровой политики, экологической безопасности», — сообщили в правительстве области.

Напомним, что в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации Новосибирская область за год поднялась на восемь пунктов и заняла 19 место. Новосибирская область — единственный регион Сибири, вошедший в ТОП-20.

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В настоящее время новосибирские власти и Сибирское отделение Российской академии наук работают над планом развития проекта «Академгородок 2.0» как территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Документ должен быть представлен до 30 сентября 2018 года.

Проект концепции развития Новосибирского научного центра СО РАН был подготовлен к визиту президента России Владимира Путина в Новосибирск 7−8 февраля. Президент поддержал проект, попросив затягивать с реализацией.

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В то же время, ещё на этапе разработки концепции выяснилось, что участки земли в Академгородке находятся в управлении различных структур, но как «все эти лоскуточки» объединить учёные не знают. К тому же Академгородку присвоен статус объекта регионального культурного наследия, что запрещает строить здания выше шести этажей.