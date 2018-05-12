Чья возьмет? Стратегии кандидатов в губернаторы Новосибирской области

Новосибирск, , 18:02 — REGNUM Стратегии развития Новосибирска, представленные властными политиками и их оппонентами, стоит рассматривать в связи с грядущими выборами новосибирского губернатора. Кандидаты на этот пост обнародуют в виде стратегий свои программы, которые должны привлечь сочувствие избирателя. Ситуацию изучала корреспондент ИА REGNUM Анна Алябьева.

У предвыборных программ есть своя специфика. Во-первых, подробное описание неинтересно массовому избирателю, во-вторых, финансовые трудности, которые с 2014 года стали повсеместным явлением, не позволят выполнить эти программы в полной мере, считает Новосибирский политолог Дмитрий Пучкин.

Поэтому основное противостояние на выборах, на противоположных полюсах которого — Анатолий Локоть и Андрей Травников — скорее всего, развернется в рамках, предписываемых стандартной политтехнологией. Хотя, если говорить о симпатии и доверии к нынешнему мэру Локтю самих горожан, то, судя по данным рейтингов, его решение баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области было встречено скорее положительно.

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