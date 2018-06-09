Магадан, 9 июня, 2018, 05:08 — ИА Регнум. Жители Колымы после эмоционального выступления на заседании правительства врио главы региона Сергея Носова ждут отставок областных министров и возбуждения уголовных дел. Люди надеются, что дело пойдёт дальше слов, в Магаданской области наступят перемены и будет виден результат работы нового главы региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шишкин. Мухоморы. 1879

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Отрывки из обращений Сергея Носова к заместителям председателя правительства и министрам облетели соцсети страны.

«Что-то молчат колокола нашего собора. Вы не били в колокола. Я ни разу не слышал, чтобы они гудели в набат».

«Я вам задание давал два дня назад! Я не буду дальше продолжать, но я восхищен. У вас чувство страха отсутствует полностью. Мухоморов что ли пьёте отвар? Чувство страха — как у викингов», — сказал представителям правительства врио главы Магаданской области, не скрывая своих эмоций по поводу их действий.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, речь на заседании шла о ремонте региональных дорог, подготовке к летней оздоровительной кампании и отопительному сезону, отсутствии средств в бюджете на лекарственное обеспечение и расчёты с поставщиками топлива, строительстве онкоцентра. Внимание сотрудников правительства Сергей Носов обращал на важность наличия качественной проектной документации и экспертизы, на необходимость предварительной работы с потенциальными подрядчиками, на качество подготовки к проведению аукционов.

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Абсолютно недоволен врио главы Колымы остался тем, как сформирован бюджет.

«Как может быть бюджет бездефицитным, если на всё не хватает средств. Цифры должны быть реальные, а не на бумаге. В больницах должны быть все лекарства, а не только валидол и имодиум. В какую бы больницу люди ни обратились: в областную или в районную. Главы районов должны лично взять на контроль ситуацию и докладывать на селекторе о ситуации в округах. Минздраву даю неделю на то, чтобы вместе с финансово-экономическим блоком найти решение ситуации», — дал поручение врио губернатора.

Сергей Носов также распорядился провести в течение 10 дней внутреннее расследование по вопросу запуска оборудования онкодиспансера и напомнил министрам: «Должно быть чувство долга и ответственности за порученное дело. У всех, без исключения. Невзирая на звания и должности. С неба ничего не сыпется. Я подчеркиваю важность и ответственность перед людьми за нашу работу».

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Жители Магаданской области позитивно оценили требовательность и жёсткость исполняющего обязанности губернатора региона, и теперь надеются, что в регионе произойдут перемены в лучшую сторону. Некоторые пишут, что передумали уезжать с Колымы, у покинувшего регион магаданца даже возникло желание вернуться.

«Наконец-то в области нашей хозяин появился!», «Давно пара с ними поговорить в такой манере!», «Может, хоть что-нибудь сдвинется в лучшую сторону», «Сложно ему будет. Но молодец, у него тоже отсутствует чувство страха», «Очень интересно результат увидеть», «Похоже, не подозревал, что в регионе всё так плохо», — комментируют жители Колымы в соцстеях.

Люди выражают уверенность в том, что, судя по всему, Сергей Носов «не побоится раскачать эту трясину», а также прогнозируют отставки и уголовные дела для не справившихся с работой министров и заместителей председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании правительства Магаданской области ознакомившийся с положением дел врио главы Колымы Сергей Носов не скрывал негативных эмоций по поводу действий министров. Он был возмущён тем, что происходит в здравоохранении, энергетике, а также с бюджетом региона.

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"Это что же за фокусы с бюджетом? Который бездефицитный. Вы для чего проблему замазывали? Ищите где хотите. Как бюджет принимали, так деньги и находите», — обратился к членам правительства врио губернатора.

«Как будем лечить, обеспечивать лекарствами жителей Магаданской области? Вы не предусмотрели лечение в наших больницах? Или чем тогда лечить будем? Народными средствами? Давайте заготавливать, пока лето. Нам что, сказать людям, чтобы побеги собирали?» — был шокирован ситуацией Сергей Носов.