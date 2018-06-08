Хабаровск, 8 июня, 2018, 07:54 — ИА Регнум. В ходе «прямой линии — 2018» Дальнему Востоку, в отличие от предыдущих дискуссий, Владимир Путин уделил повышенное внимание. Первое, что обратило на себя внимание — вопросы по ДФО прозвучали не в конце диалога главы государства с народом, а в начале, и потом звучали в ходе всей «прямой линии». Возможно, потому, что президент прекрасно видит, что ситуация в ДФО очень далека от той, которая должна бы быть в регионе, который «усиленно развивают» уже шестой год подряд. О чём говорили дальневосточники с президентом?

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

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Безумные, иначе не назовёшь, цены на авиабилеты стали одним из главных поводов для обращения жителей ДФО к главе государства. Например, накануне «прямой линии» жители Магаданской области были шокированы ценами на перелёт Магадан — Москва: 199 тыс. рублей. На богатой золотом и рыбой Колыме очень немногие люди могут позволить себе покупку такого билета. Аналогичные жалобы из всех регионов ДФО.

Волонтёр из Приморья рассказала главе государства о том, что очень любит свой Дальний Восток и хочет связать с ним свою судьбу. Но — не получается: стоимость билетов в центральные, южные, западные регионы России такова, что делает дальневосточников «отверженными», чужими в своей стране и не позволяет чувствовать себя частью России. Слова волонтера подтвердил москвич, работающий в приморском Уссурийске Алексей Григорьев: семья в Москве, он в Уссурийске, на билеты до Приморья семье нужно порядка 150 тыс. рублей.

Президент упомянул о существующих программах по субсидированию авиабилетов и сказал, что их нужно расширять — и по срокам, и по возрасту категорий лиц, имеющих право на льготные билеты.

Также Владимир Путин сообщил, что буквально накануне «прямой линии» правительством принято решение об обнулении НДС на дальневосточные перевозки.

«Это первый очень существенный и важный шаг в снижении стоимости авиабилетов», — сказал Путин.

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Ещё одна беда северных районов Дальнего Востока и российских «северов» — северные надбавки.

Конституционный суд РФ принял решение о том, что работодатели не могут устанавливать оплату труда ниже МРОТ, чтобы приравнять их зарплаты к минимальному размеру с помощью северных надбавок. Предполагалось, что труд в сложных северных условиях будет (и должен) оплачиваться в повышенном размере, а зарплаты работников будут расти.

Однако северные регионы оказались не готовы к такому нововведению. Так, объём дополнительной финансовой нагрузки на бюджет Якутии составил 2,7 млрд рублей.

Строители Сахалина и Курил жалуются на то, что необходимость выплачивать северные надбавки делает их неконкурентными по отношению к коллегам, зарегистрированным в регионах, не приравненных к Крайнему Северу.

В связи с этим федеральное правительство обязалось частично взять на себя эти расходы. Как сообщил замминистра труда и социальной защиты Алексей Черкасов, регионы получат более 130 млрд рублей на выполнение решения КС РФ.

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Дальневосточники не могут путешествовать по России не только из-за сверхдорогих авиабилетов. Им сегодня недоступен даже железнодорожный транспорт.

Жители Колымы обратились к президенту с просьбой построить железную дорогу до Магадана. Приморье пожаловалось на бешеные цены на железнодорожные билеты: Владивосток — Москва 21 тыс. рублей.

«Вы считаете, это нормально?» — прозвучал вопрос из Приморского края.

Жалобы из всех регионов Дальнего Востока на переполненные вагоны, отсутствие билетов в сезон, на безобразное состояние пассажирских вагонов.

«Поезд в сезон переполнен! Билеты не взять! Вам, конечно, скажут, что в сезон пускают один прицепной вагон. Один! Прицепной! Вагон! Да мы просто отрезаны от мира!» — написала Путину жительница Амурской области.

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Владимир Путин в ходе «прямой линии» обратил внимание на давнюю мечту Сахалина: мост на материк.

«Я знаю, что этот мост — давняя мечта жителей Сахалина. Мы должны оценить все стороны этого вопроса. Я знаю, что часть ресурсов Сахалинской области, а она сегодня работает довольно успешно, направляется в Фонд развития Дальнего Востока. Разумеется, мы должны оценить эту инициативу с разных сторон: и с точки зрения экономической эффективности, и с точки зрения загрузки этого моста, будем иметь в виду и геополитические обстоятельства, и необходимость развития инфраструктуры на севере Хабаровского края. Всё это будет учитываться в ходе обсуждения этого вопроса», — сказал президент.

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Вопросы о сумасшедшем росте цен на топливо звучали изо всех регионов России: от самого западного Калининграда до затерянного на границе Охотского моря и Тихого океана курильского острова Кунашир, жители которого с марта 2018 года живут в условиях топливной блокады. Там литр некачественного бензина уже продают «из-под полы» по 100 рублей.

Президент ответил, что причиной резкого проста цен на топливо стало неправильное регулирование в сфере энергоресурсов. Правительство пересмотрело налоговые меры. В результате производители топлива подняли цены на бензин.

В ходе «прямой линии» состоялось прямое включение с министром энергетики РФ Александром Новаком и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Президент сообщил, что для урегулирования ситуации пересмотрены акцизы, будут предприняты дополнительные меры. Правительство будет бороться с ростом цен на топливо.

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Ещё одна причина для жителей ДФО, особенно для молодёжи, не чувствовать себя частью России — отсутствие работы в родном регионе.

Волонтеры рассказали президенту, что в ДФО нет работы даже для высококвалифицированных специалистов. И привели пример, когда инженер-авиастроитель вынужден работать маляром и красить крыши, потому, что не может найти работу по специальности.

«На рынке труда проблемы, безусловно, есть. И это, конечно, очень неправильно, что инженер-авиастроитель вынужден работать маляром. Но мы развиваем на Дальнем Востоке высокотехнологичные производства. Если говорить о самолетостроении, то мы сейчас развиваем не только боевую авиацию, но и гражданскую. Например, самолет «Суперджет-100» — это гражданский самолет. Мы работаем вместе с коллегами из Франции, Германии. Мы возрождаем судостроение на Дальнем Востоке, например, верфь «Звезда». Там будут строить суда такого тоннажа, какие никогда не строили в нашей стране. Мы развиваем и будем развивать космическую отрасль, построен космодром «Восточный», мы будем двигаться дальше. Это и автомобилестроение, и многое другое. Мы создали федеральный университет (ДВФУ). Это все, конечно, процессы длительные, но мы будем двигаться дальше в этом направлении», — сказал президент.

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В ходе «прямой линии» вопрос о пенсиях тоже звучал, но речь шла о возможном предстоящем повышении пенсионного возраста. Пенсионеры-северяне не получили ответа на свой вопрос о том, почему, отработав по 30−40 лет на «северах», они, переезжая в южные и западные регионы России, теряют северные надбавки.

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Ещё один не праздный вопрос от дальневосточников прозвучал в ходе «прямой линии». К главе государства обратился преподаватель профессионального образования из Якутии Михаил Ваганов.

«Согласно вашим майским указам, моя заработная плата повысилась с 1 января 2018 года до 60 тыс. рублей. Но это продлилось всего три месяца. С апреля 2018 года зарплата опять уменьшилась. Сказали, что распоряжение было сохранять зарплату по региону в течение первого квартала 2018 года», — рассказал якутянин президенту.

«Я уже обращал внимание на то, что достигнутые показатели по уровню заработной платы в социальной сфере, в том числе в школьном звене, в звене среднего и высшего профессионального образования должны быть не только сохранены, но и приумножены. Нужно двигаться дальше в сторону увеличения заработной платы по региону или по отрасли — в разных случаях по-разному это регулируется», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что ситуация, в которой оказался Михаил Ваганов, связана с началом финансового года и ранее он обращал внимание глав регионов:

«Ни в коем случае нельзя опускать эту планку, а нужно, повторяю еще раз, двигаться только наверх, вперёд».

Врио главы Якутии пообещал президенту, что разберется с проблемой, а реальное повышение зарплат в республике будет выполнено.

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Не прозвучало в ходе «прямой линии» обращение жителей ЕАО к президенту с просьбой газифицировать область. Жителей одного из беднейших регионов страны волнует состояние ТЭЦ и теплосетей, износ которых достигает 80%. Люди переживают, что следующую зиму они не переживут.

Но, как правило, вопросы из регионов, поступающие на «прямую линию» главы государства, тщательно обрабатываются и, даже если не звучат в прямом эфире, направляются для решения в соответствующие федеральные министерства либо главам регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня прошла 16-я по счёту «прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным. Впервые «прямая линия» прошла в пустой аудитории — это позволило главе государства сосредоточиться на вопросах из регионов России, а не из зала.