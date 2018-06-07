Бишкек, 7 июня, 2018, 15:18 — ИА Регнум. Турецким властям не нравится, что власти Киргизии разрешили построить школу образовательной сети «Сапат» в городе Балыкчы на побережье озера Иссык-Куль. Об этом заявил посол Турции Женгиз Фырат, пишет «АКИpress».

Семен Чуйков. Дочь Советской Киргизии. 1948

"Открытие данной школы может отрицательно повлиять на планируемый в сентябре месяце визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Киргизию и, в рамках этого, появится необходимость перерассмотрения вопроса оказания помощи Турцией», — подчеркивает дипломат.

В ответ на это министр образования и науки Киргизии Гульмира Кудайбердиевасообщила турецкому послу, что решение об открытии новых образовательных учреждений на территории республики принимает совет учредителей, в состав которого входят представители минобразования.

«На рассмотрение совета учредителей предложение об открытии новой школы не вносилось», — цитирует главу образовательного ведомства «Kaktus.media».

ИА REGNUM напоминает, что начиная с лета 2016 года власти Турции регулярно требуют от правительства Киргизии закрыть университет «Ататюрк — Алатоо» и входящие в образовательную сеть «Себат» турецкие лицеи, созданные, как утверждает турецкая сторона, сторонниками оппозиционного политического деятеля Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в организации попытки госпереворота в Турции.

Местные чиновники в ответ просит представителей правительства Турцию не шантажировать Киргизию прекращением финансовой и технической помощи.

В предыдущий раз аналогичная пикировка произошла в августе 2017 года, когда заместитель министра образования Орхан Эрдемзаявил, что Турции запретит въезд на свою территорию более чем 11 тысяч школьников и свыше тысячи учителей сети киргизских школ «Сапат».

Министерство образования Киргизия тогда отреагировало на слова высокопоставленного турецкого чиновника заявлением о том, что в республикевозмущены попыткой турецких властей приравнять школьников к террористам.

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