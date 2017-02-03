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Правительство Киргизии нашло решение проблемы с турецкими лицеями «Себат»

Политика
Киргизские власти планируют переименовать входящие в эту образовательную сеть учреждения

Бишкек, 3 февраля 2017, 15:50 — REGNUM  Министерство образования и науки Киргизии войдет в состав учредителей международной сети «Себат», основателем которой считается турецкий оппозиционер и религиозный деятель Феттулах Гюлен, обвиненный властями Турции в организации попытки госпереворота. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщила пресс-служба образовательного ведомства.

По данным Минобрнауки, в этой среднеазиатской стране к учреждениям «Себата» относятся 16 киргизско-турецких лицеев, университет «Ататюрк — Ала-Тоо», международная школа «Silk Road» и 3 неполные общеобразовательные школы. Общее количество учащихся этой образовательной сети насчитывает 12 043 человека, в том числе 2022 студента.

«В настоящее время разработан новый проект устава «Себат», который будет направлен на регистрацию в органы юстиции. Кроме изменений в составе учредителей предполагается также изменение названия образовательного учреждения», — отмечает пресс-служба Министерства образования и науки.

ИА REGNUM напоминает, что летом 2016 года власти Турции обвинили исламского богослова Феттулаха Гюлена в организации попытки государственного переворота, основной движущей силой которого должны были стать турецкие военные.Отметим, что 24 июля 2016 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу призвал киргизское правительство изгнать из страны сторонников Гюлена, пригрозив при этом ухудшением отношений. В ответ на это киргизский МИД призвал Турцию не шантажировать киргизские власти и не вмешиваться во внутренние дела Киргизии.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие власти угрожают Киргизии ухудшением отношений

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