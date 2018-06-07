Москва, 7 июня, 2018, 13:58 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин прокомментировал назначение бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина главой Роскосмоса. Рогозин обладает достаточной компетенцией, сказал глава государства во время «прямой линии» в Гостином дворе.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Несмотря на отсутствие профильного образования, Рогозин шесть лет занимался оборонной сферой. Он уделял большое внимание космической деятельности.

Один в поле не воин — Рогозин будет привлекать к работе других специалистов, включая опытных организаторов, администраторов, пояснил президент.

«Надеюсь, у него всё получится», — добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» 7 июня 2018 года вышла в эфир в шестнадцатый раз. Жители России направили президенту более 2 млн вопросов: по телефону, через интернет-приложения, соцсети, а также сервисы коротких текстовых и видеосообщений.

Подробнее: «Прямая линия» с Владимиром Путиным 7 июня 2018 года: трансляция