Москва, 3 октября, 2024, 08:47 — ИА Регнум. Компания «Газпром» возглавила рейтинг самых убыточных организаций России по итогам 2023 года. Список составлен журналом Forbes и опубликован на сайте издания.

Petrov Sergey/Global Look Press

По итогам прошлого года чистый убыток «Газпрома» составил 583,1 млрд рублей. Это первый убыток компании за 25 лет, указало издание. Поясняется, что он имел «бухгалтерский характер» ― его обеспечило обесценивание нефинансовых активов в 1,15 трлн рублей и убыток от курсовых разниц в 652 млрд рублей. При этом в 2023 году чистый денежный поток «Газпрома» от операционной деятельности вырос на 5% и составил 2,3 трлн рублей.

На втором месте в рейтинге идёт Амурский газохимический комплекс ― совместное предприятие «Сибура» и китайской корпорации Sinopec. Его чистый убыток по итогам прошлого года составил 71,9 млрд рублей.

Замыкает тройку лидеров Ozon с чистым убытком в размере 42,7 млрд рублей за 2023 год. Убыток компании снизился на 27% в связи с ростом валовой прибыли и отсутствием разовых расходов.

В рейтинг издания также вошли Объединённая авиастроительная корпорация (34,8 млрд рублей), VK (34,3 млрд рублей), АО «Междуречье» (32 млрд рублей), Московский метрополитен (30,7 млрд рублей), АО «Русгаздобыча» (30,3 млрд рублей), ГК «Агентство по страхованию вкладов» (29,5 млрд рублей) и пивоваренная компания «Балтика» (28,1 млрд рублей).

Как сообщало ИА Регнум, первое место в списке самых убыточных российских компаний по версии американского журнала Forbes по итогам 2022 года занял банк ВТБ. Убыток финансовой организации составил 612,6 млрд рублей, что совпадает с данными самого банка. В публикации отмечается, что ВТБ пострадал от последствий «внешнеполитических рисков» больше, чем другие организации.

В топ-10 российских компаний с самыми большими убытками по версии Forbes вошли также «Альфа-Банк» (второе место), Ozon (четвёртое), VK (восьмое место), «Почта России» (10-е место).