Новосибирск, 4 июня, 2018, 07:06 — ИА Регнум. Главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский уволен с должности. Как пишет «Континент Сибирь», информацию подтвердил мэр Анатолий Локоть, уточнив, что заявление им уже подписано.

Kremlin.ru Виктор Толоконский

Отставку Толоконского собеседники издания связали с рабочей поездкой в Новосибирск заместителя начальника управления внутренней политики администрации президента РФ Александра Харичева 1 июня.

Пресс-секретарь мэра Новосибирска Артём Роговский ИА REGNUM подтвердил информацию об уходе Толоконского из мэрии.

«Виктор Александрович написал заявление об уходе по собственному желанию, которое мэр Новосибирска Анатолий Локоть сегодня подписал», — указал Роговский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Виктор Толоконский был назначен на должность главного советника мэра Новосибирска. До этого он был губернатором Красноярского края. В мае 2018 года Виктор Толоконский ушёл с поста штатного эксперта Сибирского института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ), утратив возможность вхождения в совет директоров ОАО «РЖД». Свой уход он объяснил тем, что в мэрии «много, много работы» и он не успевает совмещать.

Отметим, что президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев ранее отмечал, что Виктор Толоконский уже 30 лет находится у власти и не хочет никаких перемен.

«В Новосибирской области идёт борьба нового подхода и новой элиты со старой замшелой местной кликой в лице Виктора Толоконского. Он более 30 лет у власти. Конечно, ему не хочется никаких перемен. Когда пришёл Андрей Травников (в настоящий момент врио губернатора Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ), он сразу же смог профинансировать и Ледовый дворец, и найти деньги на строительство мостов, и на перинатальный центр, и на метро. Естественно, местной элите это не нравится. Поэтому они всячески сопротивляются. Анатолию Локотю же выгодно оставаться мэром, потому что, как только он уйдёт на выборы, сразу же будут извлечены из шкафов все его скелеты — и неудачи в городском управлении, и коррумпированное окружение, и «посадки» его замов, и прочее-прочее. Но Толоконский его подталкивает», — заявлял ранее Гусев.

Читайте также: В Новосибирской области столкнулись старая и новая элиты

Выборы губернатора Новосибирской области назначены на 9 сентября 2018 года. Главными кандидатами называются врио главы области Андрей Травников («Единая Россия») и мэр областной столицы Анатолий Локоть (КПРФ). Команды кандидатов уже вовсю ведут предвыборную кампанию.

Читайте также: И это ещё не август: Новосибирская область погрязла в предвыборной кампании

Когда Толоконский принял предложение Локтя стать главным советником в мэрии Новосибирска, в информационной и политической среде сразу же сделали вывод, что Толоконский на выборах губернатора региона поставил на Анатолия Локтя.

Читайте также: «Птица счастья»: Толоконский поставил на мэра Новосибирска

Стоит также отметить, что Виктор Толоконский после отставки с должности губернатора Красноярского края несколько раз отличился весьма смелыми заявлениями. Так, 12 декабря 2017 года на конференции по итогам года он, отвечая на вопросы относительно предстоящих выборов главы области и временно исполняющего обязанности губернатора региона, заявил, что решение президента РФ назначить врио Травникова — «не лучшее».

Читайте также: Эксперт: Толоконский сделал заявку на выборы новосибирского губернатора