В Новосибирской области столкнулись старая и новая элиты

Москва, , 18:37 — REGNUM Виктор Толоконский уже 30 лет находится у власти и не хочет никаких перемен, считает президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя политическую ситуацию, сложившуюся в Новосибирской области.

«В Новосибирской области идёт борьба нового подхода и новой элиты со старой замшелой местной кликой в лице Виктора Толоконского, — сказал Гусев. — Он более 30 лет у власти. Конечно, ему не хочется никаких перемен. Когда пришёл Андрей Травников (в настоящий момент врио губернатора Новосибирской области — прим. ИА REGNUM ), он сразу же смог профинансировать и Ледовый дворец, и найти деньги на строительство мостов, и на перинатальный центр, и на метро. Естественно, местной элите это не нравится. Поэтому они всячески сопротивляются. Анатолию Локотю (мэр Новосибирска продвигаемый Толоконским на пост губернатора — прим. ИА REGNUM ) же выгодно оставаться мэром, потому что, как только он уйдёт на выборы, сразу же будут извлечены из шкафов все его скелеты — и неудачи в городском управлении, и коррумпированное окружение, и «посадки» его замов, и прочее-прочее. Но Толоконский его (Локотя — прим. ИА REGNUM ) подталкивает».

Напомним, что нынешний врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников прежде занимал посты мэра Вологды и заместителя полпреда президента РФ в Северо-Западном Федеральном округе. 6 октября 2017 года он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области, а 14 мая 2018 года Новосибирский региональный политсовет партии «Единая Россия» единогласно поддержал его кандидатуру в качестве кандидата на пост главы области на предстоящих выборах.

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