Минск, 1 июня, 2018, 13:19 — ИА Регнум. Россия и Белоруссия договорились об объемах поставок молока на российский рынок до конца 2018 года. Как сообщил сегодня, 1 июня, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности белорусского министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на пресс-конференции, до конца года республика увеличит поставки молока в РФ.

Молоко. Коровы

Такие объёмы поставок предусмотрены прогнозами баланса спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару, которые согласовали обе стороны. В частности, Белоруссия поставит на российский рынок 55 тысяч тонн сухого обезжиренного молока, 17 тысяч тонн сухого цельного молока. Общий объём продаваемого в РФ белорусского молока — более 3,5 млн тонн. По словам Богданова, это немного больше, чем было в 2017 году. В целом, по прогнозам на этот год, экспорт молока из республики в РФ должен вырасти примерно на 24% по сравнению с уровнем прошлого года, объемы поставок мясной продукции планируется нарастить на 5,5%.

После согласования баланса спроса и предложения Союзного государства ожидается, что на предстоящей встрече министров сельского хозяйства двух стран состоится официальная церемония подписания документа, чтобы закрепить имеющиеся договоренности на бумаге.

Напомним, что возможность поставок белорусского молока в Россию в начале этого года стояла под вопросом. Дело в том, что после выявления многочисленных нарушений и отсутствия должного санитарно-ветеринарного контроля с белорусской стороны Россельхознадзор планировал ввести временный запрет на ввоз в РФ ряда молочной продукции белорусского производства. Сначала ожидалось, что это произойдет 26 февраля. Позднее введение временного запрета несколько раз откладывалось. Последний раз — до 15 марта. Однако за день до этого российское надзорное ведомство решило все же не вводить ограничения.

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Позднее Россельхознадзор выявил еще не одно нарушение при поставках белорусской молочной продукции. Например, в конце марта в изделиях, выпущенных несколькими белорусскими предприятиями, было выявлено несоответствие заявленному составу, вредные вещества и бактерии. Россельхознадзор решил усилить контроль за продукцией этих производителей. В мае контролирующее ведомство нашло антибиотик в белорусском сыре Пружанского молочного комбината, после чего поставки с этого предприятия были запрещены.

Напомним также, что в конце апреля этого года Москва и Минск начали обсуждать создание единой компании-трейдера. Планируется, что эта компания будет заниматься как поставками молочной продукции белорусского производства в РФ, так и контролировать её качество.

ИА REGNUM ранее сообщало, что зимой этого года во многих российских регионах вместо ожидаемого роста случился резкий спад цен на молоко-сырье. Власти главную причину произошедшего объясняют увеличением объемов импорта сухого молока и сливочного масла. Немаловажную роль в падении цен сыграл и рост производства молока, с одной стороны, и снижение потребления населением молока и молочной продукции — с другой. Например, в Чувашии в прошлом году, согласно данным властей, производство масла составило 32%, сухого молока — 42,2%. В чувашском министерстве сельского хозяйства не исключают, что на рынке возможен ценовой сговор.

По информации Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области, в 2017 году для исследования было отобрано 112 проб молока и молочной продукции, 27% из них не соответствовали требованиям техрегламента. В контролирующем ведомстве отметили, что «есть повод насторожиться», а также подчеркнули, что фальсифицированные молочные продукты по большей части завозятся из других регионов.

В феврале глава антимонопольной службы Чувашии Вячеслав Борисов, говоря об обвале закупочных цен на сырое молоко, отмечал, что УФАС выясняет причину произошедшего, в частности изучает «всю цепочку» сбыта на молочном рынке. В середине апреля Борисов сообщил, что в антимонопольном ведомстве считают, что при производстве питьевого молока несколько местных переработчиков нарушили ГОСТы и вместо сырого молока могли использовать сухое.

На полях экономического форума в Сочи в середине февраля 2018 года глава Татарии Рустам Минниханов обратился к Дмитрию Медведеву с просьбой ограничить ввоз сухого молока, из-за которого снизился спрос на сырьё в регионе и закупочные цены резко упали — в республике на 6−8 рублей. Позднее эту же просьбу поддержал Госсовет РТ, направивший обращение о поддержке отечественный производителей.

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Во время посещения врио главы Нижегородской области Глебом Никитиным в апреле 2018 года завода ЗАО «Молоко» в Городецком районе области на проблему сухого молока пожаловалась и гендиректор предприятия Нина Квасникова, отметившая, что «необходимо принимать меры для защиты добросовестных производителей», так как «чем меньше фальсификата, тем больше мы будем производить собственной продукции». Никитин поручил профильным ведомствам «усилить работу по проверкам качества молочной продукции и по применению мер воздействия на недобросовестных производителей».