Хабаровск, 31 мая, 2018, 06:20 — ИА Регнум. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке покинул его генеральный директор Валентин Тимаков. 30 мая он отправлен в отставку. Его сменил экс-министр имущественных отношений Амурской области, уроженец Владивостока Сергей Ховрат. Чем запомнится дальневосточникам уволенный Тимаков и чего ждать от АРЧК ДВ с новым руководителем?

Minvr.ru Представление нового руководителя Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке

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АРЧК ДВ было создано в 2015 году как структура, подведомственная Минвостокразвития, для, как предполагалось, ускоренного развития Дальнего Востока. Одной из важнейших задач АРЧК было прекращение оттока из ДФО населения. Ещё одна важная задача — привлечение на Дальний Восток кадров из других регионов России.

И первую, и вторую задачи АРЧК ДВ под руководством Валентина Тимакова, судя по всему, полностью провалило.

Вот как оценили «усилия» АРЧК ДВ учёные в ходе телемоста, прошедшего на базе МГУ им. Ломоносова, ДВФУ, Дальневосточного института управления РАНХиГС в марте 2018 года:

«Планы федеральных властей по прекращению оттока населения с Дальнего Востока носят абстрактный характер, оторваны от реальных запросов хозяйствующих субъектов, слабо состыкованы с программами социального развития и вряд ли могут быть реализованы».

Громкие заявления экс-главы Минвостокразвития Александра Галушки и теперь уже эск-главы АРЧК ДВ Валентина Тимакова практически не состыковывались с миграционными процессами, происходящими в макрорегионе. Они, по мнению экспертного сообщества, вообще ни с чем не состыковывались. Тимаков и Галушка говорили о 3,7 млрд инвестиций, о невероятных успехах в освоении дальневосточных гектаров, о 90 новых предприятиях в ДФО. Но люди продолжали бежать с «усиленно развиваемого» Дальнего Востока, как из зоны боевых действий.

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Общественный резонанс вызвала публикация ИА REGNUM о том, что развитие ДФО если к чему и привело, то к огромному количеству дальневосточных «беженцев» в Краснодарском крае.

Валентин Тимаков тогда выступил с официальным заявлением, попытавшись опровергнуть информацию и заявив, что массового оттока на Кубань из ДФО нет.

Однако из дальневосточных регионов в редакцию ИА REGNUM после заявления Тимакова посыпались целые списки городов в южных и западных субъектах РФ, в которые переезжают на постоянное место жительства дальневосточники. Из Якутии писали, что предпочитают Казань, Уфу, Белгород, Сочи, тот же Краснодар. Сахалинцы писали, что уезжают в Москву, Санкт-Петербург и Калининград.

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Сам Александр Козлов, будучи губернатором Приамурья, в январе 2018 года тоже отреагировал на публикацию ИА REGNUM о массовом оттоке жителей ДФО на Кубань. В своем Инстаграм, в ответ на многочисленные вопросы жителей области, он констатировал, что дальневосточники могут заселить всю Россию.

«Сегодня прочитал, что «Кубань переполнена новыми жителями» и просит «остановить нашествие настырных сибиряков и надменных дальневосточников». Мол, «в борьбе двух культур наивные и добрые кубанцы проиграют». Ну, что сказать… Да, мы такие — настырные, напористые, идём к своей цели — заселить и «одальневосточить» всю страну. Это была шутка. Ну, а если серьезно, то у нас действительно закаленный характер, и никуда от этого не деться. Я каждый день делаю все, что в моих силах, чтобы жизнь в области становилась лучше. И чтобы никто не уезжал отсюда, а только приезжали. Например, кубанцы», — написал Александр Козлов.

Между тем за время губернаторства Александра Козлова Амурская область пересекла «психологическую черту»: впервые за всю историю численность населения упала ниже отметки в 800 тысяч. На 1 января 2018 года там проживает 798 424 человека.

В день, когда экс-губернатор Приамурья в шутку пообещал «одальневосточить» всю страну, в Тынде десятки рабочих-железнодорожников пообещали объявить голодовку в связи с нищенским существованием и тяжелейшими условиями труда. Рабочим было не до шуток.

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При прежнем руководстве (Галушка, Тимаков) Минвостокразвития и АРЧК ДВ прославилось ещё много чем. Например, тем, что в содружестве с ВЦИОМ с 2015 года, на полном серьёзе, обещали 30 млн переселенцев в ДФО из других регионов России. Прогноз не сбылся. Он и не мог сбыться: сегодня на Дальнем Востоке проживают 6 млн 165 тыс. 284 человека, не считая тех, кто здесь прописан, но давно живёт и работает в других субъектах России. Но даже этим 6 миллионам не всегда есть даже где жить: проблема аварийного и ветхого жилья в ДФО — одна из острейших.

Буквально за несколько дней до отставки, в ходе ПМЭФ-2018 Валентин Тимаков в содружестве с заместителем министра по развитию Дальнего Востока Сергеем Качаевым «осчастливили» дальневосточников ещё одним «гениальным» предложением. Идея заключается в том, что, по версии чиновников, можно вполне загнать в дальневосточную тайгу 70 тыс. человек. В тайге эти люди будут собирать дикоросы — грибы, ягоды, лопухи и шишки. Предполагается, что на сборе дикоросов каждый из 70 тыс. дальневосточников будет зарабатывать по 80 тыс. рублей в месяц, а следовательно, нужно обложить это занятие налогами. А заодно и план по самозанятым выполнить — одним махом, так сказать. Инициатива не на шутку перепугала жителей дальневосточных нищих таёжных поселков, для которых тайга осталась практически единственной кормилицей. Поддержат ли инициативу новые руководители Минвостокразвития и АРЧК ДВ — увидим.

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Сергей Ховрат был представлен коллективу АРЧК ДВ 30 мая. Он сообщил, что приоритетными направлениями в работе считает развитие образования в ДФО и продолжение реализации программы «Дальневосточный гектар».

Вполне возможно, что с образованием у дальневосточника Ховрата все получится — он как минимум понимает, что такое Дальний Восток. В ДФО есть все, что нужно для успеха в этой сфере, — университеты, академии, институты, колледжи, нет только, как уже говорилось, состыкованности интересов бизнеса и образовательных учреждений.

Что касается «Дальневосточного гектара», то здесь всё сложнее. Из 188,4 млн свободных к выдаче участков земли оформлено чуть больше 40 тыс. Берут земли преимущественно сами дальневосточники. Многие просто переоформляют давно существующие дачи — так удобнее.

На Сахалине, например, экологи-энтузиасты вообще взяли гектары исключительно для того, чтобы спасти от застройки уникальный уголок природы. Теперь они создают там первый в России частный природный парк.

В Хабаровском крае создают первый в истории России «гектарный» поселок. Но, учитывая колоссальные затраты даже на проектирование, не чем иным, как дорогостоящей пиар-акцией, это не назовешь.

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Как сообщало ИА REGNUM, прошедшие с момента создания Минвостокразвития пять лет и три года деятельности АРЧК ДВ жители ДФО оценивают преимущественно как время сплошных провалов и разочарований. Ведомства если чем и занимались, то исключительно пиаром. За это время ДФО потерял колоссальное количество населения, а по прогнозу Росстата, к концу 2018 года бегство из макрорегиона усилится почти в два раза, а отрицательное миграционное сальдо достигнет 30 млн человек в год. По оценке Счетной палаты РФ, вложения в дальневосточные ТОРы и свободный порт значительны, а экономический эффект от их деятельности минимален. Не удалось сделать ДФО и привлекательным для иностранных инвесторов. По оценке ведущего политолога, директора центра социальных инноваций «Черный куб» Юрия Коломейцева, иностранные инвесторы если и приходят, то, преимущественно те, у которых в ДФО есть партнеры, а в ТОРы «перетекают» уже существующие предприятия. Всё это даёт какую-то статистику, но не даёт реального развития.

Со всеми этими задачами придется работать новой команде.

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