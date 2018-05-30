Москва, 30 мая, 2018, 08:39 — ИА Регнум. Члены президиума Российской академии наук (РАН) направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором выразили озабоченность разделением Министерства образования и науки, сообщает 30 мая «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По данным издания, многие ученые не понимают, как теперь будут строиться отношения между РАН и новым Министерством науки и высшего образования, поэтому данную ситуацию необходимо прояснить, чтобы «всех успокоить».

Кроме того, ученые обеспокоены судьбой научных институтов РАН, которые после реформы 2013 года отошли в ведение Федерального агентства научных организаций (ФАНО), но академия сохраняла на них определенное влияние. Однако после того, как ФАНО ликвидировали, ученым не ясно, сохранится ли этот принцип. Также академикам не хотелось бы, чтобы институты РАН присоединили к ведомственным Научно-исследовательским институтам и вузам, отмечает издание.

Напомним, 15 мая Путин подписал указ о структуре нового правительства Дмитрия Медведева. В частности, согласно документу, на базе Минобрнауки были созданы Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а ФАНО было упразднено. При этом министерство науки возглавил бывший руководитель ФАНО Михаил Котюков.

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