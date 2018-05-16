Ликвидация ФАНО не уменьшит бюрократического давления на науку

Москва, , 15:53 — REGNUM С появлением Федерального агентства научных организаций (ФАНО) РАН утратила возможность распоряжаться собственным имуществом, считает редактор журнала «Скепсис», доцент Московского государственного психолого-педагогического университета Сергей Соловьёв. Об этом он заявил 16 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя упразднение ФАНО.

«Мне кажется, что от бюрократических перестановок в системе образования и науки принципиально ничего не изменится, поскольку никаких тенденций и никаких сдвигов в сторону усиления контроля над бюрократией со стороны учёных и преподавателей не происходит и, с моей точки зрения, происходить не будет, — сказал он. — Симптоматично то, что одновременно с ликвидацией ФАНО заканчивается разгром издательства «Наука». Это деталь достаточно показательная — когда по коммерческим и бюрократическим причинам ликвидируется одно из старейших издательств в стране, причём с очевидными негативными последствиями для выпуска научной литературы. Руководство РАН и ФАНО это, видимо, совершенно не интересует. И если мы говорим о школе и вузах, то одна из ключевых проблем — это чудовищное, абсурдное бюрократическое давление, которое в связи с повышением статуса Рособрнадзора скорее всего не уменьшится, а даже увеличится».

Кроме того, Соловьёв добавил, что, по оценкам значительной части сотрудников РАН, воздействие ФАНО на российскую науку было отрицательным.

«РАН лишилась возможности управлять собственным имуществом, — заметил он. — Впрочем, до ФАНО Академия наук тоже, мягко говоря, не отвечала ни требованиям современной науки, ни задачам ее развития в России».

Напомним, что 15 мая был подписан указ о структуре второго правительства Дмитрия Медведева. В частности, согласно этому документу, Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) упраздняется и передаёт все свои функции новообразованному Министерству науки и высшего образования.

Отметим также, что на базе Минобрнауки создаются два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования.