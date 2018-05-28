Магас, 28 мая, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Муфтият Ингушетии принял решение отрешить главу республики Юнус-Бека Евкурова от мусульманской общины. По мнению религиозных деятелей, он попирает права людей и творит бесчинства. Об этом сказано в официальном сообщении на сайте муфтията.

Government.ru Юнус-Бек Евкуров

Обвинения Евкурова в дискриминации духовенства республики прозвучали 27 мая на встрече в Духовном центре мусульман республики (ДЦМ РИ), на которой собрались имамы, тамады, турки (старейшины села) населенных пунктов.

В качестве подтверждения нарушения главой Ингушетии прав мусульман были приведены следующие факты дискриминации муфтията: попытка Евкуровым ликвидировать эту религиозную организацию, закрытие радиостанции духовно-нравственного воспитания «Ангушт», которую курировал ДЦМ РИ, притеснение работников муфтията и имамов со стороны местных властей в течение последних трех лет, изъятие у духовенства земли под строительство мечети в городе Магас и другие факты, вплоть до нарушения клятвы о соблюдении конституции РИ, данной главой республики.

«Мы не позволим кому-то диктовать свою волю, пытаться разрешать возникающие споры, пользуясь силовыми методами и тем более близостью к власти. Все должны следовать одному закону — установлению истины с соблюдением равных прав», — говорится в принятом в ходе совещания духовенства постановлении.

В документе также объясняется, что подразумевает под собой отречение от мусульманской общины. Это отказ членов общины от взаимодействия с отрешенным и непосещение его мероприятий (в том числе погребальных, свадебных и других), пока он не покается в совершенных деяниях и не попросит прощения у общины.

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Напомним, конфликт между муфтием Ингушетии Исой Хамхоевым и главой республики Юнус-Беком Евкуровым разразился после событий в Центральной мечети в Насыр-Корте в июне 2015 года. Местный имам Хамзат Чумаков принял решение не проводить обеденную молитву, что не понравилось некоторым прихожанам. Они пожаловались на него в муфтият.

Попытка надавить на самовольного имама едва не привела к вооруженному конфликту. В дело пришлось вмешаться властям республики, когда уже прозвучали первые выстрелы. Евкуров пригрозил закрыть мечеть в Насыр-Корте, пока стороны не придут к согласию.

Конфликт был потушен, однако противостояние между муфтием республики и ее главой продолжилось. Евкуров потребовал отправить в отставку муфтия Хамхоева, обвинив его в неумении наладить работу с мусульманской уммой, а сам муфтият распустить. Управление юстиции Ингушетии начало процесс роспуска религиозной организации, однако Верховный суд республики отказал в иске.

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В феврале 2018 года муфтий Ингушетии направил заявление в региональный парламент, в котором обвинил законодателей в бездействии в конфликте между духовным лидером и главой республики. По словам Хамхоева, уже третий год Евкуров нарушает закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях», а парламент при этом бездействует.