Муфтият против инициатив главы Ингушетии: на Евкурова найдут «управу»

Магас, , 12:02 — REGNUM В Ингушетии назревает очередной виток напряженности между главой республики Юнус-Беком Евкуровым и главой Духовного управления мусульман Исой Хамхоевым. На этот раз поводом стало требование руководителя Ингушетии исключить политизацию проповедей в мечетях республики.

Представители духовенства своей деятельностью должны стремиться укреплять мир и спокойствие в республике, заявил Евкуров в ходе совещания с участием глав муниципальных образований, на котором присутствовали также руководитель управления по делам религий при главе региона Ахмед Эльджеркиев и глава миннаца Улан Евлоев.

Имамы в своей работе не должны руководствоваться политической парадигмой или интересами определенных духовных институтов, заявил глава региона. В целях недопущения политизации проповеднического служения необходимо «провести превентивные мероприятия», поручил Евкуров. Среди них была названа в том числе такая мера, как установка видеокамер в мечетях. По словам главы региона, это позволит проверить, к чему в своих проповедях призывают имамы.

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Однако попытки главы Ингушетии исключить политику из религиозных проповедей были встречены в штыки его оппонентом — муфтием Исой Хамхоевым. По его мнению, с помощью видеокамер Евкуров хочет установить контроль над богословами.

«Эти попытки он стал предпринимать еще несколько лет назад, обязав глав муниципальных образований взять под контроль назначение имамов в сельских мечетях», — заявил Хамхоев «Коммерсанту».

По мнению муфтия, «никакой политики в проповедях имамов нет и не было», власть просто боится «критики в свой адрес». А такие факты имеются: многие имамы, как отметил Хамхоев, действительно высказываются в проповедях критически о действиях местных чиновников, которые «равнодушны к нуждам людей», воруют, плохо работают.

Отмечая, что долг верующего человека, а тем более богослова, указывать власти на ее недостатки, муфтий напомнил Евкурову о возможности воздействия на него с помощью шариатского права.

«Чиновники не имеют права вторгаться в наши дела, так как религия отделена от государства, а на тех, кто вопреки закону будет пытаться это делать, мы найдем управу», — цитирует Ису Хамхоева «КоммерсантЪ»

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Как сообщало ИА REGNUM, конфликт между муфтием Ингушетии и главой республики разразился после событий вокруг имама Центральной мечети в Насыр-Корте Хамзата Чумакова в июне 2015 года.

Имам принял решение об отказе от проведения обеденной молитвы, а ряд жителей Насыр-Корта, недовольных этим решением, обратились к муфтию Ингушетии Исе-хаджи Хамхоеву за помощью. Однако сторонники муфтия были изгнаны из мечети. В дело, которое едва не дошло до кровопролития — уже звучали выстрелы, вмешался Юнус-Бек Евкуров. Он пригрозил закрыть мечеть в Насыр-Корте, пока стороны не придут к согласию.

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Глава региона заявил о необходимости отставки муфтия Хамхоева, который не может наладить работу в муфтияте, и о роспуске религиозной организации. Управление юстиции Ингушетии начало процесс роспуска муфтията, однако Верховный суд республики, не найдя оснований для этого, отказал.