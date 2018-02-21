Новый виток конфликта: Муфтий Ингушетии пожаловался парламенту на главу

Магас, , 13:00 — REGNUM Глава Духовного центра мусульман Ингушетии (ДЦМ РИ) Иса Хамхоев призвал Народное собрание республики к исполнению своих обязанностей, а именно — служению своему народу. Муфтий упрекнул депутатов в бездействии в ситуации, которая сложилась вокруг конфликта между духовным лидером и главой республики Юнус-Беком Евкуровым. Свои претензии к парламенту Хамхоев высказал в обращении, официально направленном духовным управлением мусульман Ингушетии 14 февраля.

Уже третий год, как сказано в документе, глава республики нарушает закон Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях».

«За все это время Юнус-Бек Евкуров, вмешиваясь в работу духовенства, пытался и пытается снять муфтия с должности, закрыть ДЦМ РИ, изъять законно выданные земли для строительства мечети и многое другое. Подобного рода беззакония привели религиозное общество республики к потере доверия к региональным властям», — говорится в обращении муфтията к парламентариям.

При этом народное собрание Ингушетии не предприняло никаких действий, чтобы воспрепятствовать нарушению закона главой республики, отмечено в письме.

«Мы призываем вас выполнять свои обязанности должным образом, пресекать нарушение законов вне зависимости от должности нарушителя и выполнять свои истинные функции, а именно — служить ингушскому народу», — подытожил муфтий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии вновь обострились отношения между главой республики Юнус-Беком Евкуровым и главой Духовного управления мусульман Исой Хамхоевым. Требование Евкурова об исключении политики в проповедях имамов мечетей натолкнулось на противодействие со стороны муфтия.

Хамхоев отметил, что «никакой политики в проповедях имамов нет и не было», имамы, выполняя долг верующего человека, заявляют в своих проповедях о недостатках работы местных чиновников, которые «равнодушны к нуждам людей», воруют и плохо работают. Муфтий также пригрозил Евкурову воздействием на него с помощью шариатского права.

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13 февраля председатель Духовного центра мусульман Ингушетии в ходе встречи с представителями независимой общественной организации «Совет Тайпов» заявил, что, «нарушая конституцию РФ, глава субъекта попытался прибрать к рукам духовный орган, но из-за сплочённых действий религиозных деятелей этот план провалился».

Отметив, что духовенство подвергается давлению со стороны властей республики, Хамхоев в качестве примера такого давления привел попытку изъятия земли для строительства мечети в городе Магасе. Строительство соборной мечети в Магасе приостановлено, как пишет «Интерфакс», принято решение застройщиками о возведении исламского храма в другом месте, не согласованном с муфтиятом.

Муфтий анонсировал проведение по этому поводу так называемой встречи с населением. Однако в республиканской прокуратуре эту «встречу», которая намечена на 3 марта 2018 года, посчитали несанкционированной акцией. На официальном сайте надзорного ведомства 20 февраля появилось сообщение, в котором руководителя ДЦМ РИ предостерегли о недопустимости проведения массовой протестной акции. По сведениям от администрации города Магаса, уведомления о проведении такой массовой акции на территории города не поступало, хотя, согласно закону, организаторы должны были его подать не позднее, чем за 10 дней до ее проведения.

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