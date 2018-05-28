Москва, 28 мая, 2018, 11:12 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова в интервью «Известиям» назвала условия, выполнение которых необходимо для повышения средней продолжительности жизни граждан страны до 80 лет.

Gaetano Bellei. Бабушка и внучата

По ее словам, Россия может стать мировым лидером в сфере персонифицированной медицины, надо лишь нарастить темп развития в этом направлении.

Глава Минздрава отметила, что в первую очередь культура здоровья должна прививаться в детском саду, школе, в колледжах и университетах.

«Во-вторых, это персональные скрининги здоровья — диспансеризация и профилактические осмотры, — сказала министр. — Эта система будет развиваться в том числе в сторону персонифицированных генетических современных технологий».

По ее словам, в стране также нужно повысить качество медицинской помощи, а также ее доступность для заболевших людей.

Как передавало ИА REGNUM, указ «О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года» подписал президент РФ Владимир Путин 7 мая.

Согласно документу, к 2024 году Россия должна войти в число пяти крупнейших экономик мира. Правительство страны должно обеспечить темпы экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической стабильности, в том числе инфляции на уровне не выше 4%.

Кроме того, правительству России поручено до 2024 года обеспечить повышение продолжительности жизни в стране до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет), а также обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан и рост уровня пенсионного обеспечения выше инфляции.

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