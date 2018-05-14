«Амбициозная задача»: Минздрав РФ об увеличении продолжительности жизни

Москва, , 10:17 — REGNUM Задача увеличения продолжительности жизни в России до 78 лет к 2024 году является очень амбициозной, заявил 14 мая главный внештатный специалист министерства здравоохранения РФ по профилактической медицине Сергей Бойцов.

По его словам, ситуация будет более понятной после того, как Национальный центр профилактической медицины закончит анализ результатов второго эпидемиологического исследования, который покажет динамику распространенности факторов риска.

«Это будет привязано к динамике показателей смертности населения, тогда будет понятно, насколько адекватно запланированы темпы снижения факторов риска, и что особенно важно, на что надо делать основной упор», — заявил Бойцов в интервью РИА «Новости».

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Он также отметил, что 39% мужского населения страны не доживают до 60 лет, а 32% из этого показателя — смерти, связанные с внешними причинами или со злоупотреблением алкоголя.

При этом увеличивать продолжительность жизни планируется за счет пропаганды и обеспечения условий для здорового образа жизни, а также повышения качества медицинской помощи.

Напомним, 7 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года».

В документе перечисляются национальные цели, в том числе обеспечение повышения продолжительности жизни в стране к 2024 году до 78 лет, к 2030 — до 80 лет, а также увеличение численности населения и повышение уровня жизни в стране.

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