Граждане ожидают «гарантий качества и доступности здравоохранения»

Москва, , 16:11 — REGNUM В Госдуме приветствовали утверждение Вероники Скворцовой на посту министра здравоохранения, передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

«Я уверен, что Вероника Игоревна и ее команда продолжат курс на развитие российского здравоохранения в профессиональном сотрудничестве с нашим комитетом», — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Задачи развития здравоохранения, которые поставил перед отраслью президент России в Послании Федеральному Собранию и в «майском» Указе о стратегическом развитии страны, задают высокую планку всем, отметил парламентарий, это и увеличение продолжительности жизни россиян, и модернизация детской медицины, и совершенствование онкологической помощи, высоких технологий.

«Но главное, что ожидают граждане от здравоохранения, это гарантий качества и доступности медицины для каждого», — сказал Морозов.

Он отметил, что законодатели удовлетворены сложившимся форматом взаимодействия с министерством здравоохранения по всем актуальным вопросам отрасли.