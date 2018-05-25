Москва, 25 мая, 2018, 08:16 — ИА Регнум. В Юго-Западном округе Москвы выбрано 34 стартовые площадки для реализации программы реновации‍ жилья. При отборе учитывалось несколько критериев, в частности, свободные городские участки, находящиеся в кварталах реновации или неподалеку от домов, включенных в программу, сообщили в Стройкомплексе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Также при выборе стартовых площадок учитывается минимум работ по перекладке инженерных сетей и шаговая доступность до объектов транспортной инфраструктуры. Кроме того, обязательно учитывается мнение жителей — участников программы реновации жилья.

В домах по реновации создадут инновационную систему сбора мусора

Проекты планировок будут представлены на публичных слушаниях в течение 2018 года. Всего на юго-западе Москвы в программу реновации вошло 520 домов. Разрабатывается 15 проектов планировки территории. Они охватывают 29 кварталов реновации, в состав которых вошли 429 домов. На оставшийся 91 дом будет подготовлена другая градостроительная документация.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве готовы под заселение пять домов. Один из них находится в Восточном округе на ул. 5-я Парковая, д. 62Б. Новостройка расположена всего в 300 метрах от старого жилья. Здесь насчитывается 340 квартир с отделкой комфорт-класса. До конца 2021 года планируется переселить жителей около 41 тыс. квартир.

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