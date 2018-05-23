Москва, 23 мая, 2018, 10:55 — ИА Регнум. Критика Голливуда, где «слишком мало фильмов с участием персонажей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию» — это «звонок» для Минкультуры РФ: на российский рынок пойдет неконтролируемый поток голливудской пропаганды, который ударит по детям, считает детский клинический психолог, эксперт Роскомнадзора Жанна Тачмамедова.

Иван Айвазовский. Тонущий корабль. 1854

Во-первых, количество персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в голливудских мультфильмах и так неуклонно увеличивается, растет количество ЛГБТ-пропаганды. Единственное, что может противопоставить этому Министерство культуры РФ — это рейтинг «18+», то есть, «запрещено для детей», при выдаче прокатной лицензии на эту продукцию, напоминает психолог.

«А эта мера далеко не работает: кассиры продают детям билеты на фильмы с этой маркировкой, да и родители ведут своих детей на фильмы, не обращая внимание на предупреждающий знак», — сказала Тачмамедова.

Прокатчики не боятся продавать билеты, потому что закон о запрете гей-пропаганды фактически не предусматривает никаких серьезных санкций, он работает лишь отчасти. Поэтому, даже если Минкульт пытается как-то исполнять закон, то производители продукции и прокатчики ничего не боятся. Что уж говорить про интернет и социальные сети — там вообще идет неконтролируемый поток ЛГБТ-пропаганды, подчеркнула эксперт Роскомнадзора.

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Есть еще один аспект, не всегда пропаганда прямая: в детских мультфильмах и анимационных фильмах уже давно есть скрытая пропаганда ЛГБТ. Это когда герои «меняются ролями». Появляются жеманные, кокетливые и женственные персонажи мужского пола, и агрессивные, ругающиеся и рычащие девочки. Такие перверсии гендерных ролей встречаются все чаще и чаще. Что делать с таким замещением — непонятно, акцентирует внимание клинический психолог.

«Есть еще один аспект: ну хорошо, знак «18+» поставили, на фильм или мультфильм пошли 19-летние. Но разве не опасно то, что они увидят? У них скоро появятся свои дети и как они будут их воспитывать и чему учить — тому, что им вложили в голову авторы западных мультфильмов?», — задается вопросом Тачмамедова.

Иными словами, отдельными запретительными мерами проблему, которая встает в полный рост, не решишь. Нужна государственная воля на формирование собственной культурной политики, в которой будут не востребованы голливудские пропагандистские поделки, заключила эксперт.

Ранее общественная организация GLAAD выступила с критикой Голливуда, по мнению её представителей, «фабрика грёз» выпускает слишком мало фильмов с участием персонажей, имеющих нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Члены GLAAD даже провели подсчёт — в 2017 году таких фильмов вышло лишь 109, их выпустили семь больших кинокомпаний. Доля фильмов с героями нетрадиционной сексуальной ориентации составила лишь 12,8% от общего числа. Организация призвала увеличить долю до 20% уже к 2021 году, и до 50% — к 2021 году.

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Напомним также, что подобные мультфильмы уже не редкость. Например, американская Walt Disney Company в очередной серии мультфильма «Doc McStuffins» («Доктор Плюшева») ввела в качестве героев однополую семью кукол: там две мамы и двое детей.

По словам одного из авторов и исполнительного продюсера мультфильма Крис Ни (состоит в однополом браке), она давно мечтала превратить «Doc McStuffins» в pro-gay-сериал. Компания Walt Disney активно поддержала ее идею создать детский pro-gay-сериал. Фактически, в мультфильм был перенесен «жизненный опыт» Крис Ни.

Продюсер не постеснялась и заявила прямо: «Мы занимаемся политикой в «DocMcStuffins». Мы верим, что боремся за правое дело». Ранее организация GLAAD выразила признательность компании Walt Disney за проводимую политику поддержки ЛГБТ-сообщества и начала сбор подписей.

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По факту Disney уже давно начала свою кампанию по внедрению ЛГБТ-персонажей в свои мультфильмы и пропаганде однополых отношений. И получается, что никакого административного заслона в России против нее нет. Есть только общественное сопротивление.